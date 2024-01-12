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Названо условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.01.2024
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08:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pensiya-1920856275.html
Названо условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей
Названо условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.01.2024
Названо условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей
Россияне теоретически могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:48
2024-01-12T08:48
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россияне теоретически могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру"."Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты", — отметила она.По ее словам, при зарплате в районе 120-140 тысяч рублей теоретически можно рассчитывать на указанные выплаты.Бессараб добавила, что в текущей ситуации средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они позже получали такую большую пенсию. Она подчеркнула, что средняя пенсия к концу текущего года составит примерно 24 тысячи рублей. Депутат также рекомендовала работать без утайки от государства своих доходов с полной выплатой страховых взносов, чтобы рассчитывать на хорошую пенсию.Осенью в России приняли закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф, оон
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, ООН
Названо условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Бессараб: пенсию в 50 тысяч рублей можно получить при зарплате в 120 тысяч

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионер получает пенсию в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россияне теоретически могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру".
"Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты", — отметила она.
По ее словам, при зарплате в районе 120-140 тысяч рублей теоретически можно рассчитывать на указанные выплаты.
Бессараб добавила, что в текущей ситуации средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они позже получали такую большую пенсию. Она подчеркнула, что средняя пенсия к концу текущего года составит примерно 24 тысячи рублей. Депутат также рекомендовала работать без утайки от государства своих доходов с полной выплатой страховых взносов, чтобы рассчитывать на хорошую пенсию.
Осенью в России приняли закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.
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ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФООН
 
 
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