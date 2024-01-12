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В Новороссийске более 40 домов остались без отопления - РИА Новости, 12.01.2024
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13:40 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/otoplenie-1920923409.html
В Новороссийске более 40 домов остались без отопления
В Новороссийске более 40 домов остались без отопления - РИА Новости, 12.01.2024
В Новороссийске более 40 домов остались без отопления
Приостановка работы котельной в микрорайоне Новороссийска привела к отключению теплоснабжения в 42 многоквартирных домах, а также в двух школах и детском саду,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:40
2024-01-12T13:40
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Приостановка работы котельной в микрорайоне Новороссийска привела к отключению теплоснабжения в 42 многоквартирных домах, а также в двух школах и детском саду, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. По данным Центра "Фобос", в Новороссийске днем в пятницу промозглая погода, температура воздуха +2°, вечером ожидается 2-градусный мороз. "В связи с отсутствием электроэнергии приостановлено теплоснабжение МКД (многоквартирных домов – ред.) от котельной 9-го микрорайона: улица Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104, улица Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56, улица Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, улица Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10,12, улица Малоземельская, 4, 6, 7,9, 8, 10, 14, 14а", - говорится в сообщении МЦУ. В зону отключения попали также спортивная школа "Надежда", детский сад №66 и школа №12. В свою очередь в пятницу и субботу на территории Новороссийска прогнозируется понижение температуры до минус 10 градусов, также ожидается снег, дождь и гололед, возможно усиление ветра, добавляют в администрации города.
https://ria.ru/20240111/otoplenie-1920779421.html
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новороссийск, происшествия
Новороссийск, Происшествия
В Новороссийске более 40 домов остались без отопления

В Новороссийске более 40 домов, школа и детсад остались без отопления

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка отопления в квартире. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Приостановка работы котельной в микрорайоне Новороссийска привела к отключению теплоснабжения в 42 многоквартирных домах, а также в двух школах и детском саду, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города.
По данным Центра "Фобос", в Новороссийске днем в пятницу промозглая погода, температура воздуха +2°, вечером ожидается 2-градусный мороз.
"В связи с отсутствием электроэнергии приостановлено теплоснабжение МКД (многоквартирных домов – ред.) от котельной 9-го микрорайона: улица Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104, улица Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56, улица Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, улица Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10,12, улица Малоземельская, 4, 6, 7,9, 8, 10, 14, 14а", - говорится в сообщении МЦУ.
В зону отключения попали также спортивная школа "Надежда", детский сад №66 и школа №12.
В свою очередь в пятницу и субботу на территории Новороссийска прогнозируется понижение температуры до минус 10 градусов, также ожидается снег, дождь и гололед, возможно усиление ветра, добавляют в администрации города.
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