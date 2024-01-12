https://ria.ru/20240112/otoplenie-1920923409.html

В Новороссийске более 40 домов остались без отопления

В Новороссийске более 40 домов остались без отопления - РИА Новости, 12.01.2024

В Новороссийске более 40 домов остались без отопления

Приостановка работы котельной в микрорайоне Новороссийска привела к отключению теплоснабжения в 42 многоквартирных домах, а также в двух школах и детском саду,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:40

2024-01-12T13:40

2024-01-12T13:40

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Приостановка работы котельной в микрорайоне Новороссийска привела к отключению теплоснабжения в 42 многоквартирных домах, а также в двух школах и детском саду, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. По данным Центра "Фобос", в Новороссийске днем в пятницу промозглая погода, температура воздуха +2°, вечером ожидается 2-градусный мороз. "В связи с отсутствием электроэнергии приостановлено теплоснабжение МКД (многоквартирных домов – ред.) от котельной 9-го микрорайона: улица Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104, улица Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56, улица Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, улица Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10,12, улица Малоземельская, 4, 6, 7,9, 8, 10, 14, 14а", - говорится в сообщении МЦУ. В зону отключения попали также спортивная школа "Надежда", детский сад №66 и школа №12. В свою очередь в пятницу и субботу на территории Новороссийска прогнозируется понижение температуры до минус 10 градусов, также ожидается снег, дождь и гололед, возможно усиление ветра, добавляют в администрации города.

https://ria.ru/20240111/otoplenie-1920779421.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новороссийск, происшествия