Германия ни разу не проверяла, остается ли ее экспортное оружие на Украине
Spiegel: Германия не проверяла, остается ли ее экспортное оружие на Украине
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное правительство Германии только дважды за прошедший год проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, при этом вооружение, поставленное на Украину, не подвергалось ни единой проверке, сообщило издание Spiegel со ссылкой на ответ министерства экономики на запрос представителя партии BSW ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севима Дагделена.
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"Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе... На Украине ...являющейся главным получателем немецких вооружений, не проводилось никаких проверок", - говорится в материале, опубликованном Spiegel.
Сообщается, что в 2023 году проверки провели на Тайване и в Кабо-Верде, в их ходе не было выявлено никаких нарушений. Всего с 2017 года было организовано немногим больше десятка проверок нахождения экспортного оружия в странах, получивших его: в Индии, ОАЭ, Республике Корея и других.
Ранее на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу – оно оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.