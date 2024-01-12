https://ria.ru/20240112/oruzhie-1920936817.html

КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения

КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения - РИА Новости, 12.01.2024

КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения

Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:16

2024-01-12T14:16

2024-01-12T14:16

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

борис обносов

дмитрий ковалев

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в пять раз, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, его глава Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области и проинспектировал технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. "Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в 5 раз", - говорится в сообщении. Обносов подчеркнул, что такой рост стал возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, уточнили в МО РФ. Кроме того, руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в 3 раза. Шойгу поблагодарил его и подчеркнул, что "время такое сейчас, надо так работать".

https://ria.ru/20240112/ktrv-1920918970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, борис обносов, дмитрий ковалев, тактическое ракетное вооружение (корпорация)