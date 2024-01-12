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КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения - РИА Новости, 12.01.2024
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14:16 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/oruzhie-1920936817.html
КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения
КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения - РИА Новости, 12.01.2024
КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения
Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:16
2024-01-12T14:16
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
борис обносов
дмитрий ковалев
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в пять раз, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, его глава Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области и проинспектировал технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. "Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в 5 раз", - говорится в сообщении. Обносов подчеркнул, что такой рост стал возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, уточнили в МО РФ. Кроме того, руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в 3 раза. Шойгу поблагодарил его и подчеркнул, что "время такое сейчас, надо так работать".
https://ria.ru/20240112/ktrv-1920918970.html
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, борис обносов, дмитрий ковалев, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Борис Обносов, Дмитрий Ковалев, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения

КТРВ увеличила выпуск некоторых высокоточных средств поражения в пять раз

© Фото предоставлено пресс-службой КТРВГенеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
© Фото предоставлено пресс-службой КТРВ
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в пять раз, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, его глава Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области и проинспектировал технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
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"Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в 5 раз", - говорится в сообщении.
Обносов подчеркнул, что такой рост стал возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, уточнили в МО РФ.
Кроме того, руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в 3 раза.
Шойгу поблагодарил его и подчеркнул, что "время такое сейчас, надо так работать".
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БезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуБорис ОбносовДмитрий КовалевТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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