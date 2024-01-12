КТРВ увеличила производство некоторых высокоточных средств поражения
КТРВ увеличила выпуск некоторых высокоточных средств поражения в пять раз
© Фото предоставлено пресс-службой КТРВГенеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
© Фото предоставлено пресс-службой КТРВ
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в пять раз, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, его глава Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области и проинспектировал технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
"Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в 5 раз", - говорится в сообщении.
Обносов подчеркнул, что такой рост стал возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, уточнили в МО РФ.
Кроме того, руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в 3 раза.
Шойгу поблагодарил его и подчеркнул, что "время такое сейчас, надо так работать".