https://ria.ru/20240112/odnoklassniki-1920895687.html

Россияне рассказали, кого и как поздравляли с Новым годом

Россияне рассказали, кого и как поздравляли с Новым годом - РИА Новости, 12.01.2024

Россияне рассказали, кого и как поздравляли с Новым годом

Сервис "Ремонт со СберУслугами" и Одноклассники провели исследование и узнали, кого россияне поздравляли с Новым годом и каким способом. В исследовании приняли... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:04

2024-01-12T12:04

2024-01-12T12:04

одноклассники

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сервис "Ремонт со СберУслугами" и Одноклассники провели исследование и узнали, кого россияне поздравляли с Новым годом и каким способом. В исследовании приняли участие более 3 500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.Большинство опрошенных россиян (52%) поздравляли с Новым годом только самых родных, 49% — близких друзей. Коллег поздравляли треть опрошенных (33%), а 31% всех своих знакомых. 5%, в свою очередь, не поздравляли никого.Больше половины опрошенных (53%) отправляли поздравления в соцсетях или мессенджерах. 46% россиян желали счастья по телефону, а 38% — отправляли теплые слова по SMS. Треть участников опроса (33%) старались поздравить всех лично.По данным Одноклассников, в новогодние праздники 2024 года активность пользователей в соцсетях была выше, чем за аналогичный период прошлого года. Только с 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 1,2 млрд виртуальных подарков, это на 27% больше, чем в прошлом году. За все новогодние праздники было подарено свыше 2,5 млрд подарков. Чаще всего подарки отправляли жители Московской области, Краснодарского края, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей.Интересно, что некоторые пользователи поздравили всех своих родных и друзей неоднократно – один пользователь ОК отправил 214 тыс. подарков в период с 30 декабря по 9 января. В среднем отправка одного подарка занимает до 1 секунды, при этом можно выбрать ряд получателей сразу.В первый день года россияне также активно делились своими публикациями в соцсетях — в ОК число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. В основном публиковали фотографии о том, как встречали год, делились новогодним столом и декором ёлок.Переписывались активно именно 31 декабря, нежели 1 января, в последний день года число отправленных сообщений увеличилось на 51% по сравнению с 30 декабря. Активность начала снижаться только к 3 января – в этот день число сообщений, публикаций и отправок подарков начало уменьшаться.

https://ria.ru/20231226/odnoklassniki-1918163178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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