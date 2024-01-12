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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/obstrel-1921041575.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:28
2024-01-12T19:28
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 18.00 ВСУ вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921038313.html
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донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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В 18.00 ВСУ вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Вчера, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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