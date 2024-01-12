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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/obstrel-1921005466.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 12.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:12
2024-01-12T17:12
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 15.15 до 16.40 украинские войска подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html
https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 16 натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
Вчера, 14:31
С 15.15 до 16.40 украинские войска подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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