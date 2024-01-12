https://ria.ru/20240112/obstrel-1921005466.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 12.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:12

2024-01-12T17:12

2024-01-12T17:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 15.15 до 16.40 украинские войска подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html

https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк