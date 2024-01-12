https://ria.ru/20240112/obninsk-1920996675.html

Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов

Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов - РИА Новости, 12.01.2024

Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов

В 2025 году в Обнинске заработает первый в России завод радиофармпрепаратов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:57

2024-01-12T16:57

2024-01-12T17:01

калужская область

россия

обнинск

москва

выставка-форум "россия"

владислав шапша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В 2025 году в Обнинске заработает первый в России завод радиофармпрепаратов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Заявление прозвучало на открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Этот завод на 100% закроет потребности РФ в радиофармпрепаратах. Мы даже сможем экспортировать эти важные медицинские изделия нашим зарубежным партнерам", - отметил Шапша. Губернатор подчеркнул, что строительство производится при активном участии госкорпорации "Росатом". "Россия является одним из крупнейших производителей радиоизотопов, а ту дистанцию, которая отделяет радиоизотоп от лекарства мы преодолеем благодаря строительству этого завода, который полностью закроет потребности в этих препаратах для исследований, диагностики, лечения не только онкологических, а очень широкого спектра опасных заболеваний", сообщил Шапша журналистам. Глава региона подчеркнул, что в Калужской области за 10 лет построен один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, где производится 230 готовых лекарственных форм. "На базе технической академии "Росатома", которая расположена в Обнинске и является основной в подготовке всех зарубежных проектов "Росатома", будет строиться международный центр ядерного образования. С этой идеей мы вышли к президенту, и президент эту идею поддержал", - сообщил Шапша. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231219/krossovery-1916812526.html

россия

обнинск

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Артем Смирнов

россия, обнинск, москва, выставка-форум "россия", владислав шапша