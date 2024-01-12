https://ria.ru/20240112/obninsk-1920996675.html
Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов
Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов - РИА Новости, 12.01.2024
Шапша: в Обнинске запустят первый в РФ завод радиофармпрепаратов
В 2025 году в Обнинске заработает первый в России завод радиофармпрепаратов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:57
2024-01-12T16:57
2024-01-12T17:01
калужская область
россия
обнинск
москва
выставка-форум "россия"
владислав шапша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В 2025 году в Обнинске заработает первый в России завод радиофармпрепаратов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Заявление прозвучало на открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Этот завод на 100% закроет потребности РФ в радиофармпрепаратах. Мы даже сможем экспортировать эти важные медицинские изделия нашим зарубежным партнерам", - отметил Шапша. Губернатор подчеркнул, что строительство производится при активном участии госкорпорации "Росатом". "Россия является одним из крупнейших производителей радиоизотопов, а ту дистанцию, которая отделяет радиоизотоп от лекарства мы преодолеем благодаря строительству этого завода, который полностью закроет потребности в этих препаратах для исследований, диагностики, лечения не только онкологических, а очень широкого спектра опасных заболеваний", сообщил Шапша журналистам. Глава региона подчеркнул, что в Калужской области за 10 лет построен один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, где производится 230 готовых лекарственных форм. "На базе технической академии "Росатома", которая расположена в Обнинске и является основной в подготовке всех зарубежных проектов "Росатома", будет строиться международный центр ядерного образования. С этой идеей мы вышли к президенту, и президент эту идею поддержал", - сообщил Шапша. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231219/krossovery-1916812526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обнинск, москва, выставка-форум "россия", владислав шапша
Калужская область, Россия, Обнинск, Москва, Выставка-форум "Россия", Владислав Шапша
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В 2025 году в Обнинске заработает первый в России завод радиофармпрепаратов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Заявление прозвучало на открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
"Этот завод на 100% закроет потребности РФ в радиофармпрепаратах. Мы даже сможем экспортировать эти важные медицинские изделия нашим зарубежным партнерам", - отметил Шапша.
Губернатор подчеркнул, что строительство производится при активном участии госкорпорации "Росатом
".
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"Россия является одним из крупнейших производителей радиоизотопов, а ту дистанцию, которая отделяет радиоизотоп от лекарства мы преодолеем благодаря строительству этого завода, который полностью закроет потребности в этих препаратах для исследований, диагностики, лечения не только онкологических, а очень широкого спектра опасных заболеваний", сообщил Шапша журналистам.
Глава региона подчеркнул, что в Калужской области за 10 лет построен один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров, где производится 230 готовых лекарственных форм.
"На базе технической академии "Росатома", которая расположена в Обнинске и является основной в подготовке всех зарубежных проектов "Росатома", будет строиться международный центр ядерного образования. С этой идеей мы вышли к президенту, и президент эту идею поддержал", - сообщил Шапша.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.