Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года
Замгенсека НАТО допустил, что конфликт РФ и Украины не закончится в 2025 году
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
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"Этого (завершения конфликта — Прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал он.
По словам Джоанэ, в НАТО ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также "с завоеванием и потерей территорий". Он также отметил, что альянс продолжит оказывать поддержку украинцам. Также замгенсека НАТО призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.
ВСУ с 4 июня прошлого года начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.