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Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года - РИА Новости, 13.01.2024
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21:53 12.01.2024 (обновлено: 00:17 13.01.2024)
https://ria.ru/20240112/nato-1921062908.html
Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года
Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года - РИА Новости, 13.01.2024
Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года
Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-12T21:53
2024-01-13T00:17
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. &quot;Этого (завершения конфликта — Прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом&quot;, — сказал он.По словам Джоанэ, в НАТО ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также "с завоеванием и потерей территорий". Он также отметил, что альянс продолжит оказывать поддержку украинцам. Также замгенсека НАТО призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.ВСУ с 4 июня прошлого года начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года

Замгенсека НАТО допустил, что конфликт РФ и Украины не закончится в 2025 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
«

"Этого (завершения конфликта — Прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал он.

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По словам Джоанэ, в НАТО ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также "с завоеванием и потерей территорий". Он также отметил, что альянс продолжит оказывать поддержку украинцам. Также замгенсека НАТО призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.
ВСУ с 4 июня прошлого года начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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