https://ria.ru/20240112/nato-1921062908.html

Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года

Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года - РИА Новости, 13.01.2024

Замгенсека НАТО ждет завершения конфликта на Украине не раньше 2025 года

Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-12T21:53

2024-01-12T21:53

2024-01-13T00:17

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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. "Этого (завершения конфликта — Прим. ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал он.По словам Джоанэ, в НАТО ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями, а также "с завоеванием и потерей территорий". Он также отметил, что альянс продолжит оказывать поддержку украинцам. Также замгенсека НАТО призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.ВСУ с 4 июня прошлого года начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240112/krizis-1920850627.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато