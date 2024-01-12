https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html

"Они наступают". В США восхитились успехом российских военных

"Они наступают". В США восхитились успехом российских военных - РИА Новости, 12.01.2024

"Они наступают". В США восхитились успехом российских военных

Российские военные стали самой закаленной силой в мире, а их противник несет стратегическое поражение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:25

2024-01-12T02:25

2024-01-12T02:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные стали самой закаленной силой в мире, а их противник несет стратегическое поражение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские", — сказал он.По мнению Риттера, российские военные разбили украинскую армию."Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать", — резюмировал эксперт.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф