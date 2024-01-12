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В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка - РИА Новости, 12.01.2024
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09:12 12.01.2024
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В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка
В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка - РИА Новости, 12.01.2024
В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка
Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после нападения водителя автобуса на девочку из-за того, что при оплате проезда у нее выпала из рук мелочь, сообщила... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:12
2024-01-12T09:12
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после нападения водителя автобуса на девочку из-за того, что при оплате проезда у нее выпала из рук мелочь, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным прокуратуры, вечером в среду около остановки "Кинотеатр Красногвардеец" в Нижнем Тагиле водитель автобуса №36 совершил противоправные действия в отношении 17-летней девушки. "Подросток пояснила, что инцидент произошел из-за того, что при оплате у нее из рук выпала часть монет. После чего водитель автобуса повел себя агрессивно, начал оскорблять ее и ее подругу, схватил несовершеннолетнюю за верхнюю одежду и порвал куртку", – следует из сообщения. Отмечается, что организована проверка соблюдения правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению подростков о незаконных действиях водителя.
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происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка

В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на девушку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после нападения водителя автобуса на девочку из-за того, что при оплате проезда у нее выпала из рук мелочь, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным прокуратуры, вечером в среду около остановки "Кинотеатр Красногвардеец" в Нижнем Тагиле водитель автобуса №36 совершил противоправные действия в отношении 17-летней девушки.
"Подросток пояснила, что инцидент произошел из-за того, что при оплате у нее из рук выпала часть монет. После чего водитель автобуса повел себя агрессивно, начал оскорблять ее и ее подругу, схватил несовершеннолетнюю за верхнюю одежду и порвал куртку", – следует из сообщения.
Отмечается, что организована проверка соблюдения правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению подростков о незаконных действиях водителя.
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