https://ria.ru/20240112/napadenie-1920859675.html

В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка

В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка - РИА Новости, 12.01.2024

В Нижнем Тагиле проверят данные о нападении водителя автобуса на подростка

Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после нападения водителя автобуса на девочку из-за того, что при оплате проезда у нее выпала из рук мелочь, сообщила... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:12

2024-01-12T09:12

2024-01-12T09:12

происшествия

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после нападения водителя автобуса на девочку из-за того, что при оплате проезда у нее выпала из рук мелочь, сообщила пресс-служба регионального ведомства. По данным прокуратуры, вечером в среду около остановки "Кинотеатр Красногвардеец" в Нижнем Тагиле водитель автобуса №36 совершил противоправные действия в отношении 17-летней девушки. "Подросток пояснила, что инцидент произошел из-за того, что при оплате у нее из рук выпала часть монет. После чего водитель автобуса повел себя агрессивно, начал оскорблять ее и ее подругу, схватил несовершеннолетнюю за верхнюю одежду и порвал куртку", – следует из сообщения. Отмечается, что организована проверка соблюдения правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению подростков о незаконных действиях водителя.

https://ria.ru/20231102/avtobus-1906918051.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил