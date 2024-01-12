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МИД Китая отметил посредничество страны во время конфликта в Мьянме

МИД Китая отметил посредничество страны во время конфликта в Мьянме - РИА Новости, 12.01.2024

МИД Китая отметил посредничество страны во время конфликта в Мьянме

Стороны конфликта в Мьянме договорились остановить огонь при посредничестве Китая, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:26

2024-01-12T12:26

2024-01-12T12:26

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Стороны конфликта в Мьянме договорились остановить огонь при посредничестве Китая, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В начале января издание "Давань синьвэнь" писало, что пять граждан Китая получили ранения в результате падения артиллерийского снаряда, прилетевшего из-за границы. Инцидент произошел в маленьком городе Наньсан в провинции Юньнань на границе с Мьянмой. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выражает сильное недовольство в связи с ранением китайских граждан из-за вооруженного конфликта в Мьянме. Как рассказала Мао Нин, с 10 по 11 января 2024 года при посредничестве Китая в Куньмине, расположенном в юго-западной китайской провинции Юньнань, прошли переговоры между мьянманскими военными и этническими повстанцами. "Была достигнута официальная договоренность о прекращении огня. Стороны согласились немедленно прекратить огонь и боевые действия и отвести войска. Все требования и разногласия было решено решать мирным путем", - сказала Мао Нин. По словам дипломата, стороны пообещали не нарушать безопасность китайских граждан на границе, а также задействованных в различных проектах в Мьянме. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране. В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказалось 162 гражданина Таиланда, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан. Третьего ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.

https://radiosputnik.ru/20240111/ssha-kitay-1920731301.html

https://ria.ru/20231205/patrushev-1913949751.html

https://radiosputnik.ru/20240111/knr-1920701437.html

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в мире, мьянма, китай, юньнань, мао нин