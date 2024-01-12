https://ria.ru/20240112/muntyan-1920926384.html

Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф

Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 12.01.2024

Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф

Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении мультипликатора и автора анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна*, составленный... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:50

2024-01-12T13:50

2024-01-12T13:50

россия

москва

буча

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916790595_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0826c6db0e12027e540adec0ec048e02.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении мультипликатора и автора анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна*, составленный из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Мунтяна П.А.* по части 4 статьи 19.34. Дата судебного заседания не назначена", - сказали в суде. По данной статье КоАП РФ ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. В декабре Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна* на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Кроме того, мультипликатора объявили в розыск. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html

https://ria.ru/20240112/pyzh-1920910916.html

россия

москва

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, москва, буча