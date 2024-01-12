https://ria.ru/20240112/muntyan-1920926384.html
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 12.01.2024
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф
Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении мультипликатора и автора анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна*, составленный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:50
2024-01-12T13:50
2024-01-12T13:50
россия
москва
буча
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916790595_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0826c6db0e12027e540adec0ec048e02.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении мультипликатора и автора анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна*, составленный из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Мунтяна П.А.* по части 4 статьи 19.34. Дата судебного заседания не назначена", - сказали в суде. По данной статье КоАП РФ ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. В декабре Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна* на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Кроме того, мультипликатора объявили в розыск. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html
https://ria.ru/20240112/pyzh-1920910916.html
россия
москва
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916790595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a09cb0ef154f847023c1bf77eaf9d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, буча
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф
Автору Mr. Freeman Мунтяну грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении мультипликатора и автора анимационных фильмов Mr. Freeman Павла Мунтяна*, составленный из-за отсутствия соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Мунтяна П.А.* по части 4 статьи 19.34. Дата судебного заседания не назначена", - сказали в суде.
По данной статье КоАП РФ
ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В декабре Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна* на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
Кроме того, мультипликатора объявили в розыск. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче
.
Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Отбывающий наказание блогер Пыж не смог доказать свое исправление