https://ria.ru/20240112/moskva-1920873598.html

Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз

Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз - РИА Новости, 12.01.2024

Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз

Производство ассортимента инновационных смазочных материалов, использующихся в различной технике, вырастет на одном из московских предприятий благодаря... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:13

2024-01-12T11:13

2024-01-12T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство ассортимента инновационных смазочных материалов, использующихся в различной технике, вырастет на одном из московских предприятий благодаря масштабному расширению производства, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Новые производственные мощности компания "Куппер" планирует открыть в ближайшее время, сейчас происходит наладка оборудования, сообщили в компании."Московские промышленные производства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты. Они на постоянной основе расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки. Например, компания "Куппер" построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие товары.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240111/produktsiya-1920625310.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский