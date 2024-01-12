https://ria.ru/20240112/moskva-1920873598.html
Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз
Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз - РИА Новости, 12.01.2024
Московский производитель смазочных материалов увеличил мощность в пять раз
Производство ассортимента инновационных смазочных материалов, использующихся в различной технике, вырастет на одном из московских предприятий благодаря... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:13
2024-01-12T11:13
2024-01-12T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920873160_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b3d489af77f2cdb00ea60bf0f48d7b65.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство ассортимента инновационных смазочных материалов, использующихся в различной технике, вырастет на одном из московских предприятий благодаря масштабному расширению производства, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Новые производственные мощности компания "Куппер" планирует открыть в ближайшее время, сейчас происходит наладка оборудования, сообщили в компании."Московские промышленные производства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты. Они на постоянной основе расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки. Например, компания "Куппер" построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие товары.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240111/produktsiya-1920625310.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920873160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc88356fbf3910a1dfec6d03610edcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство ассортимента инновационных смазочных материалов, использующихся в различной технике, вырастет на одном из московских предприятий благодаря масштабному расширению производства, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Новые производственные мощности компания "Куппер" планирует открыть в ближайшее время, сейчас происходит наладка оборудования, сообщили в компании.
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
"Московские промышленные производства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты. Они на постоянной основе расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки. Например, компания "Куппер" построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз", – приводит слова Овчинского
пресс-служба ДИПП.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие товары.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.