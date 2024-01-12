Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России
Евродепутат Мурешан: Молдавии удалось выйти из сферы влияния России
© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что Молдавия покинула сферу влияния Российской Федерации, объяснив это высоким темпом реформ в республике.
"У нас есть подтверждение того, что Молдавии удалось выйти из сферы влияния Российской Федерации. За последние 2 года темпы реформ были высоки как никогда, реформ, которые блокировались годами, например, в области юстиции, в борьбе с коррупцией и отмыванием денег", - заявил Мурешан в пятницу в интервью телеканалу Moldova 1. Он не пояснил, как связано влияние РФ и проводимые в Молдавии реформы. Однако политик убежден, что Россия якобы старалась помешать евроинтеграции республики, но Москве это не удалось, ведь молдавское правительство не стало отказываться от проведения реформ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.