https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html

Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России

Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России - РИА Новости, 12.01.2024

Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России

Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что Молдавия покинула сферу влияния Российской Федерации, объяснив это высоким темпом реформ в республике. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:40

2024-01-12T18:40

2024-01-12T18:40

россия

молдавия

в мире

евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что Молдавия покинула сферу влияния Российской Федерации, объяснив это высоким темпом реформ в республике. "У нас есть подтверждение того, что Молдавии удалось выйти из сферы влияния Российской Федерации. За последние 2 года темпы реформ были высоки как никогда, реформ, которые блокировались годами, например, в области юстиции, в борьбе с коррупцией и отмыванием денег", - заявил Мурешан в пятницу в интервью телеканалу Moldova 1. Он не пояснил, как связано влияние РФ и проводимые в Молдавии реформы. Однако политик убежден, что Россия якобы старалась помешать евроинтеграции республики, но Москве это не удалось, ведь молдавское правительство не стало отказываться от проведения реформ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, евросоюз