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Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон - РИА Новости, 12.01.2024
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10:57 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920878570.html
Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон
Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон - РИА Новости, 12.01.2024
Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Об Этом... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:57
2024-01-12T10:57
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Об Этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница - Тирасполь. "Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать", - написал Додон, отметив, что при этом Кишинев зависит от Приднестровья, закупая большую часть электроэнергии на левом берегу Днестра. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240110/moldavia-1920518473.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь додон, молдовагаз, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Игорь Додон, Молдовагаз, Газпром
Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон

Экс-президент Молдавии: Кишинев устроил блокаду Тирасполю, введя пошлины

© AP Photo / Bela SzandelszkyПамятник Ленину в Тирасполе
Памятник Ленину в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Памятник Ленину в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Об Этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница - Тирасполь.
Кишинев, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
10 января, 14:31
"Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать", - написал Додон, отметив, что при этом Кишинев зависит от Приднестровья, закупая большую часть электроэнергии на левом берегу Днестра.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ
10:56
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИгорь ДодонМолдовагазГазпром
 
 
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