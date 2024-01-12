https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920878570.html

Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон

Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон - РИА Новости, 12.01.2024

Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Об Этом... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:57

2024-01-12T10:57

2024-01-12T10:57

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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокаду, введя таможенные пошлины для приднестровских компаний. Об Этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница - Тирасполь. "Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать", - написал Додон, отметив, что при этом Кишинев зависит от Приднестровья, закупая большую часть электроэнергии на левом берегу Днестра. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240110/moldavia-1920518473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь додон, молдовагаз, газпром