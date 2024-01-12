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Ефимов: в Обручевском районе Москвы появится многофункциональный комплекс - РИА Новости, 12.01.2024
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10:05 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/mnogofunktsionalnyy_kompleks-1920809592.html
Ефимов: в Обручевском районе Москвы появится многофункциональный комплекс
Ефимов: в Обручевском районе Москвы появится многофункциональный комплекс - РИА Новости, 12.01.2024
Ефимов: в Обручевском районе Москвы появится многофункциональный комплекс
На территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:05
2024-01-12T10:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
офисы
строительство
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор Level Group возведет в Обручевском районе многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров. Он будет расположен на улице Академика Семенихина. Благодаря проекту появится более 1,5 тысячи рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Новый комплекс станет деловым центром этого района. В построенном здании расположатся офисные и торгово-развлекательные помещения, также там откроют объекты общепита и спортцентр.Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сейчас застройщик данного объекта занимается проектно-изыскательскими работами. По проекту возведение комплекса планируют закончить до августа 2026 года.Кроме того, в этом же районе два других застройщика также планируют начать строительство двух офисных зданий. Объекты также будут построены по программе МПТ.Московская программа стимулирования создания мест приложения труда создана для того, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. В рамках этой программы застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилье, если дополнительно вкладывает деньги в возведение объектов, которые создадут новые рабочие места. Такая программа создана, чтобы жители столицы могли всю необходимую инфраструктуру получить в пешей доступности, в том числе работу.В настоящий момент по программе МПТ Москва заключила с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение свыше 3 млн "квадратов" социально и экономически важных объектов недвижимости. Речь идет о предприятиях промышленности, логистических комплексах, о магазинах, объектах образования, культуры и так далее. Благодаря этому в мегаполисе создадут примерно 120 тыс. рабочих мест. На это предусмотрено почти 1 трлн рублей инвестиций.Стать участником программы могут не только девелоперы, которые планируют строительство, но и те, кто уже строит на территории столицы жилье. Земельные участки для создания таких проектов могут быть расположены в разных районах города. Отправлять заявки, чтобы стать участником программы, можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее Ефимов сообщал, что порядка 1,5 млн кв. м коммерческих объектов построят в Москве в рамках соглашений, заключенных столичными властями в 2023 году с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, офисы, строительство
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Офисы, Строительство

Ефимов: в Обручевском районе Москвы появится многофункциональный комплекс

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор Level Group возведет в Обручевском районе многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров. Он будет расположен на улице Академика Семенихина. Благодаря проекту появится более 1,5 тысячи рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Новый комплекс станет деловым центром этого района. В построенном здании расположатся офисные и торгово-развлекательные помещения, также там откроют объекты общепита и спортцентр.
Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сейчас застройщик данного объекта занимается проектно-изыскательскими работами. По проекту возведение комплекса планируют закончить до августа 2026 года.
Кроме того, в этом же районе два других застройщика также планируют начать строительство двух офисных зданий. Объекты также будут построены по программе МПТ.
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Московская программа стимулирования создания мест приложения труда создана для того, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. В рамках этой программы застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилье, если дополнительно вкладывает деньги в возведение объектов, которые создадут новые рабочие места. Такая программа создана, чтобы жители столицы могли всю необходимую инфраструктуру получить в пешей доступности, в том числе работу.
В настоящий момент по программе МПТ Москва заключила с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение свыше 3 млн "квадратов" социально и экономически важных объектов недвижимости. Речь идет о предприятиях промышленности, логистических комплексах, о магазинах, объектах образования, культуры и так далее. Благодаря этому в мегаполисе создадут примерно 120 тыс. рабочих мест. На это предусмотрено почти 1 трлн рублей инвестиций.
Стать участником программы могут не только девелоперы, которые планируют строительство, но и те, кто уже строит на территории столицы жилье. Земельные участки для создания таких проектов могут быть расположены в разных районах города. Отправлять заявки, чтобы стать участником программы, можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
Ранее Ефимов сообщал, что порядка 1,5 млн кв. м коммерческих объектов построят в Москве в рамках соглашений, заключенных столичными властями в 2023 году с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваОфисыСтроительство
 
 
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