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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлении - РИА Новости, 12.01.2024
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16:22 12.01.2024 (обновлено: 16:43 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/minoborony-1920981886.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлении
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1600 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:22
2024-01-12T16:43
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1600 человек, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии наносили поражение скоплениям живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлении

МО: ВСУ потеряли около 1600 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1600 человек, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
«
"Потери противника за неделю составили свыше 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии наносили поражение скоплениям живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
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