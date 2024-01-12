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Минздрав Сахалина опроверг сообщение о непрофессиональном поведении медика
Минздрав Сахалина опроверг сообщение о непрофессиональном поведении медика - РИА Новости, 12.01.2024
Минздрав Сахалина опроверг сообщение о непрофессиональном поведении медика
Агрессивное поведение бабушки ребенка вынудило фельдшера, прибывшего по вызову в село Санаторное на Сахалине, вызвать полицию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:43
2024-01-12T12:43
2024-01-12T12:43
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Агрессивное поведение бабушки ребенка вынудило фельдшера, прибывшего по вызову в село Санаторное на Сахалине, вызвать полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В пятницу в одном из местных пабликов появилось видео, на котором медработник выталкивает из автомобиля скорой помощи женщину, которая захотела сопровождать внука в больницу. "На вызов к маленькому пациенту был направлен опытный фельдшер. Она выполнила все предусмотренные нормативами действия, в том числе обработку рук и инструментария. После осмотра ребенка медработник приняла решение направить его в детскую областную больницу", - рассказала представитель минздрава. По его словам, в ходе осмотра пациента бабушка активно вмешивалась в действия фельдшера, указывая на проведение дополнительных действий, необходимых с ее точки зрения. "Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. Родственнице не разрешили сопровождать внука из-за ее неустойчивого поведения и отсутствия статуса официального представителя пациента", - уточнили в минздраве. В результате маленького пациента госпитализировали.
https://ria.ru/20231218/gospitalizatsii-1916464837.html
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происшествия, сахалин
Минздрав Сахалина опроверг сообщение о непрофессиональном поведении медика
Власти Сахалина опровергли сообщение о непрофессиональном поведении медика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Агрессивное поведение бабушки ребенка вынудило фельдшера, прибывшего по вызову в село Санаторное на Сахалине, вызвать полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В пятницу в одном из местных пабликов появилось видео, на котором медработник выталкивает из автомобиля скорой помощи женщину, которая захотела сопровождать внука в больницу.
«
"На вызов к маленькому пациенту был направлен опытный фельдшер. Она выполнила все предусмотренные нормативами действия, в том числе обработку рук и инструментария. После осмотра ребенка медработник приняла решение направить его в детскую областную больницу", - рассказала представитель минздрава.
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По его словам, в ходе осмотра пациента бабушка активно вмешивалась в действия фельдшера, указывая на проведение дополнительных действий, необходимых с ее точки зрения.
"Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. Родственнице не разрешили сопровождать внука из-за ее неустойчивого поведения и отсутствия статуса официального представителя пациента", - уточнили в минздраве.
В результате маленького пациента госпитализировали.