https://ria.ru/20240112/medal-1920965549.html

МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова

МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова - РИА Новости, 12.01.2024

МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова

Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:34

2024-01-12T15:34

2024-01-12T16:09

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной медалью "За усердие". Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Медаль присуждена журналисту "за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". В нынешнем году наградами МЧС отмечены более 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 региональных. "В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - отметил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

https://ria.ru/20240104/medal-1919661947.html

россия

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)