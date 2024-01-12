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МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова - РИА Новости, 12.01.2024
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15:34 12.01.2024 (обновлено: 16:09 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/medal-1920965549.html
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова - РИА Новости, 12.01.2024
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова
Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:34
2024-01-12T16:09
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной медалью "За усердие". Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Медаль присуждена журналисту "за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". В нынешнем году наградами МЧС отмечены более 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 региональных. "В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - отметил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова

МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости Бельцова медалью "За усердие"

© МЧС РоссииДиректор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко и заместитель редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов на торжественной церемонии награждения в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Кадр видео
Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко и заместитель редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов на торжественной церемонии награждения в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Кадр видео
© МЧС России
Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко и заместитель редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов на торжественной церемонии награждения в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Кадр видео
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной медалью "За усердие".
Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.
Медаль присуждена журналисту "за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
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В нынешнем году наградами МЧС отмечены более 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 региональных.
"В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - отметил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
 
РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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