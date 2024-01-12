https://ria.ru/20240112/medal-1920965549.html
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова - РИА Новости, 12.01.2024
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова
Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:34
2024-01-12T15:34
2024-01-12T16:09
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920969165_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3e59486fdf2e690813964e5f215b476c.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной медалью "За усердие". Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Медаль присуждена журналисту "за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". В нынешнем году наградами МЧС отмечены более 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 региональных. "В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - отметил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
https://ria.ru/20240104/medal-1919661947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920969165_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fa8258efc9ecb630383f4dcb8d83a09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС наградило медалью замглавы редакции РИА Новости Бельцова
МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости Бельцова медалью "За усердие"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в канун Дня российской печати наградил заместителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова ведомственной медалью "За усердие".
Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.
Медаль присуждена журналисту "за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
В Узбекистане пытались продать российскую медаль XIX века
В нынешнем году наградами МЧС отмечены более 50 журналистов федеральных СМИ и свыше 200 региональных.
"В МЧС России сформирован надежный и профессиональный журналистский пул. Вы квалифицированная команда, которая поистине является частью ведомства. Мы рука об руку работаем на сохранение жизней россиян и профилактику происшествий. Благодарю за особый подход к освещению работы наших подразделений, внимательность к событиям и плодотворное сотрудничество", - отметил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.