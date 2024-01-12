https://ria.ru/20240112/lolita-1920964546.html
В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты
В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты - РИА Новости, 12.01.2024
В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты
Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, потому что не был подписан договор на предоставление зала, сообщило областное министерство культуры. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:31
2024-01-12T15:31
2024-01-12T16:22
омск
омская область
лолита милявская
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, потому что не был подписан договор на предоставление зала, сообщило областное министерство культуры. Ранее казаки написали открытое письмо, в котором заявили, что всегда выступали против пропаганды сексуальных извращений и не понимают, кому в голову могла прийти идея устроить концерт певицы, засветившейся на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. После этого в социальных сетях появилась информация, что концерт артистки из-за обращения казаков отменен. "По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются", - сообщили в пресс-службе министерства. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время концерт Милявской в Омске проводиться не будет. Концерт был запланирован на 27 марта.
https://ria.ru/20240110/lolita-1920467338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омск, омская область, лолита милявская
Омск, Омская область, Лолита Милявская
В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты
В Омске опровергли информацию, что концерт Лолиты отменили из-за казаков
ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, потому что не был подписан договор на предоставление зала, сообщило областное министерство культуры.
Ранее казаки написали открытое письмо, в котором заявили, что всегда выступали против пропаганды сексуальных извращений и не понимают, кому в голову могла прийти идея устроить концерт певицы, засветившейся на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. После этого в социальных сетях появилась информация, что концерт артистки из-за обращения казаков отменен.
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"По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области
сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются", - сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время концерт Милявской в Омске проводиться не будет.
Концерт был запланирован на 27 марта.
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