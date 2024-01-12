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Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой - РИА Новости, 12.01.2024
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17:35 12.01.2024 (обновлено: 19:12 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/litva-1921016480.html
Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой
Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой - РИА Новости, 12.01.2024
Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой
Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:35
2024-01-12T19:12
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений, заявила лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте в эфире радио Žinių. Ранее Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. "Министр, как считает большинство, действительно сделал ошибку, не собравшись, не подготовившись. Не ясно, почему (он так поступил)", - сказала Блинкявичюте. Она напомнила, что министерство еще в сентябре утверждало, что никаких изменений в системе среднего образования не планируется. "Представьте, середина учебного года, родители, школьники, 14 тысяч учеников внезапно слышат от министра ни с того ни с сего, что все тут плохо, надо эти школы закрыть... Министру следует признать ошибку, а если хочешь выступать с такими заявлениями, надо все серьезно обдумать, серьезно подготовиться, оценить, обсудить. Он министр и не может говорить что попало. Надо признать ошибку, извиниться и не злить людей еще больше", - сказала она. Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен также заявила, что не видит в русскоязычных школах угрозы.
https://ria.ru/20240105/litva-1919756273.html
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литва, латвия, эстония, в мире
Литва, Латвия, Эстония, В мире
Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой

Лидер литовской партии призвала признать решение о закрытии русских школ ошибкой

CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
Панорама Вильнюса . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений, заявила лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте в эфире радио Žinių.
Ранее Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии.
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Литве предложили отказаться от образования на русском языке
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"Министр, как считает большинство, действительно сделал ошибку, не собравшись, не подготовившись. Не ясно, почему (он так поступил)", - сказала Блинкявичюте.
Она напомнила, что министерство еще в сентябре утверждало, что никаких изменений в системе среднего образования не планируется.
"Представьте, середина учебного года, родители, школьники, 14 тысяч учеников внезапно слышат от министра ни с того ни с сего, что все тут плохо, надо эти школы закрыть... Министру следует признать ошибку, а если хочешь выступать с такими заявлениями, надо все серьезно обдумать, серьезно подготовиться, оценить, обсудить. Он министр и не может говорить что попало. Надо признать ошибку, извиниться и не злить людей еще больше", - сказала она.
Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен также заявила, что не видит в русскоязычных школах угрозы.
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