https://ria.ru/20240112/litva-1921016480.html

Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой

Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой - РИА Новости, 12.01.2024

Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:35

2024-01-12T17:35

2024-01-12T19:12

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений, заявила лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте в эфире радио Žinių. Ранее Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. "Министр, как считает большинство, действительно сделал ошибку, не собравшись, не подготовившись. Не ясно, почему (он так поступил)", - сказала Блинкявичюте. Она напомнила, что министерство еще в сентябре утверждало, что никаких изменений в системе среднего образования не планируется. "Представьте, середина учебного года, родители, школьники, 14 тысяч учеников внезапно слышат от министра ни с того ни с сего, что все тут плохо, надо эти школы закрыть... Министру следует признать ошибку, а если хочешь выступать с такими заявлениями, надо все серьезно обдумать, серьезно подготовиться, оценить, обсудить. Он министр и не может говорить что попало. Надо признать ошибку, извиниться и не злить людей еще больше", - сказала она. Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен также заявила, что не видит в русскоязычных школах угрозы.

https://ria.ru/20240105/litva-1919756273.html

https://ria.ru/20240110/putin-1920509703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, латвия, эстония, в мире