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Юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий

Юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий - РИА Новости, 12.01.2024

Юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий

Некоторые льготы можно потерять, если вовремя не подтвердить статус или не платить за услуги ЖКХ, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:15

2024-01-12T02:15

2024-01-12T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

льготы

жкх

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Некоторые льготы можно потерять, если вовремя не подтвердить статус или не платить за услуги ЖКХ, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В качестве примера он привел бесплатную парковку для многодетных — заявление с подтверждением этого статуса и номером авто надо подавать каждые три года.“Иначе льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы”, — предупредил он.Лишиться льгот могут малоимущие и безработные, если вовремя не подтвердят статус или перестанут соответствовать критериям. В некоторых случаях придется подтверждать и статус инвалида.Не все знают, но можно лишиться и субсидии на оплату ЖКХ, которую назначают тем, у кого на это уходит значительная часть доходов. По словам Соловьева, для этого достаточно не оплачивать ЖКУ в течение двух месяцев, не гасить задолженность за последние три года и не подтверждать право вовремя. В случае изменения места жительства заявление на субсидию нужно подавать заново.

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общество, россия, иван соловьев (юрист), льготы, жкх