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В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса - РИА Новости, 12.01.2024
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14:30 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/les-1920941414.html
В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса
В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса - РИА Новости, 12.01.2024
В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса
Следователи завели дело после уничтожения в Пермском крае более 9 тысяч кубометров хвойных деревьев, ущерб оценен в 124 миллиона рублей, фигуранты задержаны,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:30
2024-01-12T14:30
происшествия
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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Следователи завели дело после уничтожения в Пермском крае более 9 тысяч кубометров хвойных деревьев, ущерб оценен в 124 миллиона рублей, фигуранты задержаны, сообщает "МВД Медиа". По данным ведомства, весной 2023 года фермер подписал договор с администрацией Кишертского округа (примерно в 130 километрах от Перми) на обработку более 200 гектаров земель, на которых пообещал провести мелиорацию и выращивать лекарственные растения для животных. На самом деле мужчина вместе с главой лесозаготовительной компании стал на участке вырубать деревья, заготовив более 9 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Потом по фиктивным документам ее вывозили в регион и вводили в легальный оборот. Причиненный РФ ущерб превысил 124 миллиона рублей. Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. У них нашли и изъяли ленточные пилорамы, деревообрабатывающие станки, компьютерную технику и документацию, в которой фиксировались операции с древесиной. Это имущество, стоимостью более 100 миллионов рублей, было арестовано. "Следователем ГУМВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также личности их соучастников и схемы легализации незаконно заготовленной древесины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На видео с лесобазы видно, что на огороженной забором из профнастила территории большого предприятия рядами стоит техника, в том числе лесовозы, штабелями уложено большое количество досок различной толщины, высокими грядами сложены сотни срубленных деревьев, рядом работает отдел продаж пиломатериалов.
https://ria.ru/20231222/les-1917531256.html
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происшествия, пермский край, пермь, россия, ирина волк
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Ирина Волк
В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса

В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения почти десяти тысяч кубов леса

© РИА Новости / Алексей КуденкоСмешанный лес зимой
Смешанный лес зимой - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Смешанный лес зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Следователи завели дело после уничтожения в Пермском крае более 9 тысяч кубометров хвойных деревьев, ущерб оценен в 124 миллиона рублей, фигуранты задержаны, сообщает "МВД Медиа".
По данным ведомства, весной 2023 года фермер подписал договор с администрацией Кишертского округа (примерно в 130 километрах от Перми) на обработку более 200 гектаров земель, на которых пообещал провести мелиорацию и выращивать лекарственные растения для животных. На самом деле мужчина вместе с главой лесозаготовительной компании стал на участке вырубать деревья, заготовив более 9 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Потом по фиктивным документам ее вывозили в регион и вводили в легальный оборот. Причиненный РФ ущерб превысил 124 миллиона рублей.
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Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. У них нашли и изъяли ленточные пилорамы, деревообрабатывающие станки, компьютерную технику и документацию, в которой фиксировались операции с древесиной. Это имущество, стоимостью более 100 миллионов рублей, было арестовано.
"Следователем ГУМВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также личности их соучастников и схемы легализации незаконно заготовленной древесины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На видео с лесобазы видно, что на огороженной забором из профнастила территории большого предприятия рядами стоит техника, в том числе лесовозы, штабелями уложено большое количество досок различной толщины, высокими грядами сложены сотни срубленных деревьев, рядом работает отдел продаж пиломатериалов.
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