https://ria.ru/20240112/latviya-1920919345.html

Россия готовится помочь гражданам, депортируемым из Латвии, заявил МИД

Россия готовится помочь гражданам, депортируемым из Латвии, заявил МИД - РИА Новости, 12.01.2024

Россия готовится помочь гражданам, депортируемым из Латвии, заявил МИД

Власти РФ готовятся помочь с размещением, трудоустройством и пенсионным обеспечением гражданам России, которых Латвия планирует выслать из страны, и ожидают,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:27

2024-01-12T13:27

2024-01-12T13:27

в мире

россия

латвия

мария захарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти РФ готовятся помочь с размещением, трудоустройством и пенсионным обеспечением гражданам России, которых Латвия планирует выслать из страны, и ожидают, что в скором времени их число может вырасти вдвоем - с тысячи до более чем двух тысяч человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сказала, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. Розе сообщала, что в срок, до которого граждане России могли подать документы на латвийский ВНЖ, около 15,5 тысячи подали заявления на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи - на временный. Отмечалось, что на выезд российским гражданам дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств срок может быть продлен до года. "Кстати, эта цифра (тысяча человек - ред.) не окончательная - уже в ближайшее время число граждан России, которые не сумели в срок, как называют в Латвии, легализоваться может возрасти до более чем двух тысяч человек", - сказала Захарова на брифинге. "МЧС и другим профильным ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению российских граждан, которые могут быть высланы из Латвии", - добавила Захарова. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)