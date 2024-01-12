https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
В Крыму из пожара спасли 15 котов
В Крыму из пожара спасли 15 котов - РИА Новости, 12.01.2024
В Крыму из пожара спасли 15 котов
В Симферополе из пожара спасли 15 котов, сообщило крымское управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:09
2024-01-12T17:09
2024-01-12T18:41
хорошие новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В Симферополе из пожара спасли 15 котов, сообщило крымское управление МЧС.Уточняется, что огонь вспыхнул на складе, где мужчина выхаживал бездомных животных и готовил им еду на электроплите. Из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось едким дымом."Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели нашли и вынесли на улицу всех 15 котов", — говорится в релизе.Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму из пожара спасли 15 котов
В Симферополе из пожара спасли 15 котов