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В Крыму из пожара спасли 15 котов - РИА Новости, 12.01.2024
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Хорошие новости
 
17:09 12.01.2024 (обновлено: 18:41 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
В Крыму из пожара спасли 15 котов
В Крыму из пожара спасли 15 котов - РИА Новости, 12.01.2024
В Крыму из пожара спасли 15 котов
В Симферополе из пожара спасли 15 котов, сообщило крымское управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:09
2024-01-12T18:41
хорошие новости
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В Симферополе из пожара спасли 15 котов, сообщило крымское управление МЧС.Уточняется, что огонь вспыхнул на складе, где мужчина выхаживал бездомных животных и готовил им еду на электроплите. Из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось едким дымом.&quot;Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели нашли и вынесли на улицу всех 15 котов&quot;, — говорится в релизе.Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму из пожара спасли 15 котов

В Симферополе из пожара спасли 15 котов

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов
Сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В Симферополе из пожара спасли 15 котов, сообщило крымское управление МЧС.
Уточняется, что огонь вспыхнул на складе, где мужчина выхаживал бездомных животных и готовил им еду на электроплите. Из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось едким дымом.
«

"Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели нашли и вынесли на улицу всех 15 котов", — говорится в релизе.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
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Хорошие новостиПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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