https://ria.ru/20240112/koreya-1920899617.html

В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове

В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.01.2024

В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове

Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:21

2024-01-12T12:21

2024-01-12T12:28

в мире

россия

корейский полуостров

мария захарова

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного круса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки ещё раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что только путём уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно достичь решения имеющихся проблем региона.

https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html

россия

корейский полуостров

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, корейский полуостров, мария захарова, вашингтон (штат)