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В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.01.2024
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12:21 12.01.2024 (обновлено: 12:28 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/koreya-1920899617.html
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове
Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:28
в мире
россия
корейский полуостров
мария захарова
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного круса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки ещё раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что только путём уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно достичь решения имеющихся проблем региона.
https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html
россия
корейский полуостров
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в мире, россия, корейский полуостров, мария захарова, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Корейский полуостров, Мария Захарова, Вашингтон (штат)
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове

МИД: силовые методы ставят под угрозу безопасность на Корейском полуострове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного круса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки ещё раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что только путём уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно достичь решения имеющихся проблем региона.
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
10 января, 20:30
 
В миреРоссияКорейский полуостровМария ЗахароваВашингтон (штат)
 
 
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