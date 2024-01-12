https://ria.ru/20240112/koreya-1920899617.html
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове
Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:28
в мире
россия
корейский полуостров
мария захарова
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обострение на Корейском полуострове показывает, что санкционно-силовые методы Запада, в том числе наращивание военной активности, ставят под угрозу безопасность полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного круса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки ещё раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что только путём уважительного диалога и политико-дипломатических методов можно достичь решения имеющихся проблем региона.
https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, корейский полуостров, мария захарова, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Корейский полуостров, Мария Захарова, Вашингтон (штат)
В МИД прокомментировали обострение на Корейском полуострове
МИД: силовые методы ставят под угрозу безопасность на Корейском полуострове