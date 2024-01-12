https://ria.ru/20240112/konsultatsii-1920957199.html
Нижегородский центр "Мой бизнес" оказал 45 тысяч консультаций за год
Нижегородский центр "Мой бизнес" оказал 45 тысяч консультаций за год - РИА Новости, 12.01.2024
Нижегородский центр "Мой бизнес" оказал 45 тысяч консультаций за год
В прошлом году специалисты нижегородского центра "Мой бизнес" и его филиалов оказали свыше 45 тысяч консультаций для местных предпринимателей, сообщается на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:22
2024-01-12T15:22
2024-01-12T15:22
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В прошлом году специалисты нижегородского центра "Мой бизнес" и его филиалов оказали свыше 45 тысяч консультаций для местных предпринимателей, сообщается на сайте регионального правительства. Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в этих центрах бизнесмены через единое окно могут получить консультации по всем мерам госпомощи. Консультации предоставляются в очном формате при обращении в центр, а также при обращении удаленно. "За прошлый год сотрудники центра обработали более 24 тысяч обращений очно, более 15 тысяч – по телефону горячей линии, еще 6 тысяч консультаций было проведено в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте", – приводятся на сайте слова Черкасова. В прошлом году самая популярная тема обращения в центр касалась грантовой поддержки молодых и социальных предпринимателей. Также много консультаций было оказано на темы - продвижения бизнеса, заключения социального контракта, получения льготных займов, регистрации интеллектуальной собственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, твой бизнес – новости, предприниматели
Твой бизнес, Нижегородская область, Твой бизнес – новости, Предприниматели
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В прошлом году специалисты нижегородского центра "Мой бизнес" и его филиалов оказали свыше 45 тысяч консультаций для местных предпринимателей, сообщается на сайте регионального правительства.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов, в этих центрах бизнесмены через единое окно могут получить консультации по всем мерам госпомощи. Консультации предоставляются в очном формате при обращении в центр, а также при обращении удаленно.
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"За прошлый год сотрудники центра обработали более 24 тысяч обращений очно, более 15 тысяч – по телефону горячей линии, еще 6 тысяч консультаций было проведено в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте", – приводятся на сайте слова Черкасова.
В прошлом году самая популярная тема обращения в центр касалась грантовой поддержки молодых и социальных предпринимателей. Также много консультаций было оказано на темы - продвижения бизнеса, заключения социального контракта, получения льготных займов, регистрации интеллектуальной собственности.