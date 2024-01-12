Эксперт рассказал, зачем США раздувают конфликт с Йеменом
Эксперт: США раздувают конфликт с Йеменом, чтобы отвлечь внимание от Газы
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
ДОХА, 12 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Истинный расклад сил в Йемене трудно понять со стороны, США провоцируют конфликт в другой части арабского мира, чтобы оттянуть внимание международной общественности от действий Израиля в секторе Газа, поделилась мнением с РИА Новости йеменский политический аналитик Ламис Ахмед.
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"США находятся под огромным давлением из-за того, что происходит в секторе Газа, гуманитарного кризиса, идущего вразрез со всеми законами, а Израиль их не слушает. Так что же делать? Создать еще один инцидент в другой части региона, где также страдают люди и их жизнь не имеет значения. Хуситы при этом разыгрывают с США свои карты, как и Иран. Внутри йеменского общества они выглядят единственными защитниками палестинцев, что помогает им завоевывать доверие, хотя их на самом деле не волнует судьба Йемена или Газы. Они просто инструмент", - считает она.
"Лозунг хуситов содержит призывы к гибели США и Израиля с тех пор, как они появились как религиозное движение в начале 90-х годов прошлого века. Как тогда им позволили править Йеменом? США не в состоянии отправить дрон, чтобы убить их лидера, как они делают постоянно в других частях Йемена? Почему помешали правительственным военным силам победить хуситов? Почему целый региональный альянс не смог их победить?" - задается вопросом аналитик, связав устойчивость "Ансар Алла" на политической арене Йемена с выгодами, которые их существование даёт США.
По мнению эксперта, наличие сторонников этого движения под боком у Саудовской Аравии позволяет американцам "иссушать королевство и продавать ему все больше оружия". Что касается действий "Ансар Алла" в Красном море, борьба с ним сдвигает фокус мировой общественности с ситуации в секторе Газа.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли 73 удара по территории Йемена, в результате чего погибли пять военных вооруженных сил Йемена и шесть получили ранения. Местные власти йеменских провинций сообщали РИА Новости о 23 ударах по объектам в четырёх провинциях, в том числе в столице Сане и Ходейде на западе Йемена.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.