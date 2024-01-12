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Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов - РИА Новости, 12.01.2024
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12:57 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/konfiskatsiya-1920909043.html
Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов
Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов - РИА Новости, 12.01.2024
Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов
Москва обещает принять болезненные для Вашингтона ответные меры в случае, если ее замороженные активы будут конфискованы властями США, заявила официальный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:57
2024-01-12T12:57
россия
мария захарова
сша
вашингтон (штат)
антон силуанов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва обещает принять болезненные для Вашингтона ответные меры в случае, если ее замороженные активы будут конфискованы властями США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". "Эвентуальное изъятие наших суверенных резервов чревато пагубным последствием для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг. Российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на очередные недружественные действия", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения агентства Блумберг. "Меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными", - добавила Захарова. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240112/gosduma-1920856408.html
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россия, мария захарова, сша, вашингтон (штат), антон силуанов, euroclear, g7, евросоюз, в мире
Россия, Мария Захарова, США, Вашингтон (штат), Антон Силуанов, Euroclear, G7, Евросоюз, В мире
Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов

МИД: Россия примет болезненные меры в отношении США в случае конфискации активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва обещает принять болезненные для Вашингтона ответные меры в случае, если ее замороженные активы будут конфискованы властями США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".
"Эвентуальное изъятие наших суверенных резервов чревато пагубным последствием для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг. Российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на очередные недружественные действия", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения агентства Блумберг.
"Меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными", - добавила Захарова.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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РоссияМария ЗахароваСШАВашингтон (штат)Антон СилуановEuroclearG7ЕвросоюзВ мире
 
 
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