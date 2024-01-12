https://ria.ru/20240112/konfiskatsiya-1920902526.html

В МИД раскритиковали американский проект о конфискации российских активов

В МИД раскритиковали американский проект о конфискации российских активов - РИА Новости, 12.01.2024

В МИД раскритиковали американский проект о конфискации российских активов

Воровство государственной, частной и общественной собственности давно стало визиткой англосаксов, это пиратство 21-го века, заявила официальный представитель... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:32

2024-01-12T12:32

2024-01-12T12:49

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воровство государственной, частной и общественной собственности давно стало визиткой англосаксов, это пиратство 21-го века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию СМИ об одобрении США законопроекта о конфискации замороженных российских активов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Официально координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что не готов дать журналистам новую информацию об этом вопросе."Воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого это называлось по-другому: пиратство, например. Потом оно было легализовано, теперь это пиратство 21-го века", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она напомнила, что США изначально были среди главных сторонников "воровства" российских суверенных резервов и смогли втянуть в него своих сателлитов из G7."На фоне растущих трудностей с обеспечением финансовой поддержки киевского режима работа западников по поиску любых средств и источников его содержания активизировалась, теперь это уже в практической плоскости будет рассматриваться", - подчеркнула представитель МИД РФ.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240112/ssha-1920830477.html

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919091976.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире