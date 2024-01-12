https://ria.ru/20240112/klyuchevoe-1920830983.html

Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета

Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета - РИА Новости, 12.01.2024

Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета

Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:04

2024-01-12T00:04

2024-01-12T00:14

безопасность

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций также уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.День работника прокуратуры отмечается в России 12 января."Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", - заявил Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.Он назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти. Президент отметил, что деятельность прокуроров традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства."От имени государства вы участвуете в судебных процессах, боретесь с коррупцией и криминалом, способствуете развитию России как суверенного, демократического государства", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html

https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920831234.html

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безопасность, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф