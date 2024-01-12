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Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета
Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета - РИА Новости, 12.01.2024
Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета
Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:04
2024-01-12T00:04
2024-01-12T00:14
безопасность
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций также уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.День работника прокуратуры отмечается в России 12 января."Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", - заявил Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.Он назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти. Президент отметил, что деятельность прокуроров традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства."От имени государства вы участвуете в судебных процессах, боретесь с коррупцией и криминалом, способствуете развитию России как суверенного, демократического государства", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html
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безопасность, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин: прокурорам надо усиливать борьбу с нецелевым расходованием бюджета
Путин назвал ключевым направлением работы прокуратуры содействие в СВО
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Органы российской прокуратуры должны наращивать усилия в борьбе с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, а в нынешних условиях антироссийских санкций также уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
День работника прокуратуры отмечается в России 12 января.
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
"Следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", - заявил Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.
Он назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти. Президент отметил, что деятельность прокуроров традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства.
"От имени государства вы участвуете в судебных процессах, боретесь с коррупцией и криминалом, способствуете развитию России как суверенного, демократического государства", - добавил Путин.
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры