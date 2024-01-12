https://ria.ru/20240112/khusity-1920999954.html

Хуситы не исключили, что Израиль может начать наносить удары по ним

Хуситы не исключили, что Израиль может начать наносить удары по ним - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы не исключили, что Израиль может начать наносить удары по ним

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) не исключает, что Израиль может начать наносить удары по ним, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:02

2024-01-12T17:02

2024-01-12T17:02

в мире

израиль

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) не исключает, что Израиль может начать наносить удары по ним, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. "Нет, у нас нет такой информации, однако, конечно, мы ожидаем всего, поскольку мы находимся в состоянии войны", - сказал аль-Бухайти, отвечая на вопрос, участвовал ли Израиль в авиаударах по Йемену вместе с США и Великобританией. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене