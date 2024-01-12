Хуситы не исключили, что Израиль может начать наносить удары по ним
Представитель хуситов: Израиль может присоединиться к ударам по Йемену
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) не исключает, что Израиль может начать наносить удары по ним, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.
"Нет, у нас нет такой информации, однако, конечно, мы ожидаем всего, поскольку мы находимся в состоянии войны", - сказал аль-Бухайти, отвечая на вопрос, участвовал ли Израиль в авиаударах по Йемену вместе с США и Великобританией.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.