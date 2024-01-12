"Хезболла" осудила удары США и Великобритании по хуситам
"Хезболла" осудила удары США и Великобритании по хуситам и назвала их агрессией
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что осуждает удары США и Великобритании по движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене, и назвало их агрессией.
"Хезболлах" решительно осуждает неприкрытую агрессию США и Великобритании по братскому Йемену, его безопасности, суверенитету и свободному народу", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" отметило в заявлении, что авиаудары "в очередной раз подчеркивают, что США являются полноценным партнером трагедий и массовых убийств, которые Израиль совершает в секторе Газа и регионе".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.