https://ria.ru/20240112/khezbolla-1920866501.html

"Хезболла" осудила удары США и Великобритании по хуситам

"Хезболла" осудила удары США и Великобритании по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024

"Хезболла" осудила удары США и Великобритании по хуситам

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что осуждает удары США и Великобритании по движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене, и назвало их агрессией. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:06

2024-01-12T10:06

2024-01-12T10:06

в мире

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сша

хезболла

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что осуждает удары США и Великобритании по движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене, и назвало их агрессией. "Хезболлах" решительно осуждает неприкрытую агрессию США и Великобритании по братскому Йемену, его безопасности, суверенитету и свободному народу", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" отметило в заявлении, что авиаудары "в очередной раз подчеркивают, что США являются полноценным партнером трагедий и массовых убийств, которые Израиль совершает в секторе Газа и регионе". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html

https://ria.ru/20240112/ssha-1920852375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену 2024-01-12T10:06 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, сша, хезболла, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене