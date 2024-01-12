https://ria.ru/20240112/italiya-1921071751.html

Италия поддержала операции союзников в Красном море

Италия поддержала операции союзников в Красном море - РИА Новости, 12.01.2024

Италия поддержала операции союзников в Красном море

Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:25

2024-01-12T23:25

2024-01-12T23:25

в мире

красное море

италия

йемен

джо байден

оон

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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РИМ, 12 янв - РИА Новости. Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. "Италия твердо осуждает неоднократные нападения хуситов на торговые суда в Красном море и подтверждает свою решительную поддержку права на свободное и безопасное судоходство в соответствии с международными стандартами. Перед лицом неприемлемого поведения хуситов, Италия поддерживает операции стран-союзников, имеющих право защищать свои суда, в интересах глобальных торговых потоков и гуманитарной помощи", - сообщили в руководстве итальянского Совета министров. Италия приветствует одобрение резолюции Совбеза ООН от 10 января с осуждением атак в Красном море со стороны правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения и полностью поддерживает усилия стран-членов ООН по обеспечению свободного и безопасного судоходства. Наконец, Рим призывает соблюдать установленное в отношении повстанцев-хуситов оружейное эмбарго, отмечая, что действия по дестабилизации ситуации на Красном море "не отвечают интересам ни местных игроков, ни международного сообщества". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/konflikt-1921066441.html

красное море

италия

йемен

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красное море, италия, йемен, джо байден, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене