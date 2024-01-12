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Италия поддержала операции союзников в Красном море - РИА Новости, 12.01.2024
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23:25 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/italiya-1921071751.html
Италия поддержала операции союзников в Красном море
Италия поддержала операции союзников в Красном море - РИА Новости, 12.01.2024
Италия поддержала операции союзников в Красном море
Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:25
2024-01-12T23:25
в мире
красное море
италия
йемен
джо байден
оон
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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РИМ, 12 янв - РИА Новости. Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. "Италия твердо осуждает неоднократные нападения хуситов на торговые суда в Красном море и подтверждает свою решительную поддержку права на свободное и безопасное судоходство в соответствии с международными стандартами. Перед лицом неприемлемого поведения хуситов, Италия поддерживает операции стран-союзников, имеющих право защищать свои суда, в интересах глобальных торговых потоков и гуманитарной помощи", - сообщили в руководстве итальянского Совета министров. Италия приветствует одобрение резолюции Совбеза ООН от 10 января с осуждением атак в Красном море со стороны правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения и полностью поддерживает усилия стран-членов ООН по обеспечению свободного и безопасного судоходства. Наконец, Рим призывает соблюдать установленное в отношении повстанцев-хуситов оружейное эмбарго, отмечая, что действия по дестабилизации ситуации на Красном море "не отвечают интересам ни местных игроков, ни международного сообщества". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240112/konflikt-1921066441.html
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в мире, красное море, италия, йемен, джо байден, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Италия, Йемен, Джо Байден, ООН, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Италия поддержала операции союзников в Красном море

В Италии осудили нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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РИМ, 12 янв - РИА Новости. Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.
«
"Италия твердо осуждает неоднократные нападения хуситов на торговые суда в Красном море и подтверждает свою решительную поддержку права на свободное и безопасное судоходство в соответствии с международными стандартами. Перед лицом неприемлемого поведения хуситов, Италия поддерживает операции стран-союзников, имеющих право защищать свои суда, в интересах глобальных торговых потоков и гуманитарной помощи", - сообщили в руководстве итальянского Совета министров.
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Вчера, 08:00
Италия приветствует одобрение резолюции Совбеза ООН от 10 января с осуждением атак в Красном море со стороны правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения и полностью поддерживает усилия стран-членов ООН по обеспечению свободного и безопасного судоходства. Наконец, Рим призывает соблюдать установленное в отношении повстанцев-хуситов оружейное эмбарго, отмечая, что действия по дестабилизации ситуации на Красном море "не отвечают интересам ни местных игроков, ни международного сообщества".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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Вчера, 22:29
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
 
В миреКрасное мореИталияЙеменДжо БайденООНАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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