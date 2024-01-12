Минюст признал Акунина* и журналиста Минкина* иноагентами
Минюст признал писателя Бориса Акунина иноагентом
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, ранее внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и журналиста Александра Минкина*, сообщается на сайте ведомства.
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"Двенадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин*, А.В. Минкин*, А.С. Соколов*, Г.Ш. Чхартишвили*, а также Интернет-издание "Холод"**, - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства, автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и ВС РФ. Он также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
По данным Минюста, журналист Александр Минкин создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, которые формируют негативного образа РФ. Выступал против СВО.
Уточняется, что бывший региональный депутат Антон Соколов из Йошкар-Олы принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ РФ. Был против СВО на Украине. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, проживает за пределами России.
В реестр иноагентов внесен писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) за выступления простив СВО и распространение недостоверных сведений о негативном образе России и ВС РФ. Акунин принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.
В реестр также появилось интернет-издание "Холод", распространяющее недостоверные сведения о негативном образе России, а также Вооруженных Силах РФ. Издание выступало против СВО на Украине и принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Основатель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Издание, выполняющее функции иноагента.