https://ria.ru/20240112/inoagenty-1921057805.html

Минюст признал Акунина* и журналиста Минкина* иноагентами

Минюст признал Акунина* и журналиста Минкина* иноагентами - РИА Новости, 12.01.2024

Минюст признал Акунина* и журналиста Минкина* иноагентами

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, ранее внесен в перечень террористов и экстремистов РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:13

2024-01-12T21:13

2024-01-12T23:41

россия

общество

александр минкин*

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

йошкар-ола

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, ранее внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и журналиста Александра Минкина*, сообщается на сайте ведомства."Двенадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин*, А.В. Минкин*, А.С. Соколов*, Г.Ш. Чхартишвили*, а также Интернет-издание "Холод"**, - говорится в сообщении.Согласно данным министерства, автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и ВС РФ. Он также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.По данным Минюста, журналист Александр Минкин создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, которые формируют негативного образа РФ. Выступал против СВО.Уточняется, что бывший региональный депутат Антон Соколов из Йошкар-Олы принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ РФ. Был против СВО на Украине. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, проживает за пределами России.В реестр иноагентов внесен писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) за выступления простив СВО и распространение недостоверных сведений о негативном образе России и ВС РФ. Акунин принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.В реестр также появилось интернет-издание "Холод", распространяющее недостоверные сведения о негативном образе России, а также Вооруженных Силах РФ. Издание выступало против СВО на Украине и принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Основатель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Издание, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html

https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html

россия

украина

йошкар-ола

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россия, общество, александр минкин*, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, йошкар-ола, вооруженные силы украины