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Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС - РИА Новости, 12.01.2024
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22:09 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/informpolitika-1921064569.html
Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС
Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС - РИА Новости, 12.01.2024
Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС
Управление информационной политики правительства Вологодской области возглавила бывший пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:09
2024-01-12T22:09
политика
вологодская область
россия
валерия решетникова
московская область (подмосковье)
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление информационной политики правительства Вологодской области возглавила бывший пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова. "Управление информационной политики правительства Вологодской области с 12 января возглавила Валерия Решетникова, ранее занимавшая пост советника врио губернатора региона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В 2021-2022 годах Решетникова возглавляла пресс-службу ФСВТС России, а позднее занимала должность советника зампреда правительства Московской области.
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вологодская область
россия
московская область (подмосковье)
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политика, вологодская область, россия, валерия решетникова, московская область (подмосковье), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Вологодская область, Россия, Валерия Решетникова, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС

Управление информполитики в Вологде возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС

© Фото : пресс-служба ФСВТСПресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова
Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба ФСВТС
Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление информационной политики правительства Вологодской области возглавила бывший пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«
"Управление информационной политики правительства Вологодской области с 12 января возглавила Валерия Решетникова, ранее занимавшая пост советника врио губернатора региона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В 2021-2022 годах Решетникова возглавляла пресс-службу ФСВТС России, а позднее занимала должность советника зампреда правительства Московской области.
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ПолитикаВологодская областьРоссияВалерия РешетниковаМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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