https://ria.ru/20240112/informpolitika-1921064569.html

Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС

Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС - РИА Новости, 12.01.2024

Вологодское управление информполитики возглавила экс-пресс-секретарь ФСВТС

Управление информационной политики правительства Вологодской области возглавила бывший пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:09

2024-01-12T22:09

2024-01-12T22:09

политика

вологодская область

россия

валерия решетникова

московская область (подмосковье)

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление информационной политики правительства Вологодской области возглавила бывший пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова. "Управление информационной политики правительства Вологодской области с 12 января возглавила Валерия Решетникова, ранее занимавшая пост советника врио губернатора региона", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В 2021-2022 годах Решетникова возглавляла пресс-службу ФСВТС России, а позднее занимала должность советника зампреда правительства Московской области.

https://ria.ru/20231113/su-57-1909098479.html

вологодская область

россия

московская область (подмосковье)

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политика, вологодская область, россия, валерия решетникова, московская область (подмосковье), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)