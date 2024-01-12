https://ria.ru/20240112/gruzoperevozki-1920898713.html

"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок

"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок - РИА Новости, 12.01.2024

"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок

Итоги года в отрасли подвели аналитики РБК. По их подсчетам, ГК "Деловые Линии" заняла ведущие позиции в рейтингах по скорости межтерминальной перевозки и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:19

2024-01-12T12:19

2024-01-12T12:54

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920907980_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_bc7e20a305b181e8adccc12dd75e022c.jpg

МОСКВА, 12 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Итоги года в отрасли подвели аналитики РБК. По их подсчетам, ГК "Деловые Линии" заняла ведущие позиции в рейтингах по скорости межтерминальной перевозки и уровню цифровизации, а также признана крупнейшей компанией рынка автомобильных грузоперевозок. Логистический оператор стал первым в сегменте доставки сборных грузов. Авторы исследования основывались на выручке грузоперевозчиков за 2022 год и прогнозируемом показателе за 2023 год. ГК "Деловые Линии" также вошла в тройку лидеров по скорости доставки. В рамках исследования было отправлено 20 тестовых посылок из Москвы и Санкт-Петербурга в Астрахань, Владивосток, Екатеринбург и другие города России. В ходе эксперимента сравнивали восемь транспортных компаний. Аналитики также оценили уровень цифровизации грузоперевозчика. "Деловые Линии" заняли первую строчку в списке, набрав 91 балл из 100. В исследовании учитывались такие критерии, как оптимизация складских процессов, использование системы управления перевозками, переход на ЭДО и другие характеристики. "Мы стремимся не просто следовать рыночным тенденциям, а опережать их, предугадывая потребности клиентов. Сейчас заказчики всё больше ценят скорость и качество, и мы оперативно реагируем на меняющиеся запросы. Также за прошлый год мы максимально расширили географию доставки, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Результаты исследования РБК "Российский рынок автомобильных грузоперевозок" подтверждают правильность выбранного нами пути развития", — отметили в пресс-службе "Деловых Линий". Там добавили, что при составлении рейтинга были проанализированы показатели крупнейших логистических операторов страны. Учитывались основные факторы, определяющие развитие рынка автомобильных грузоперевозок: скорость доставки, уровень цифровизации, выручка, количество транспортных средств и площадь складских помещений. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvJyNurmn

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы