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"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок - РИА Новости, 12.01.2024
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12:19 12.01.2024 (обновлено: 12:54 12.01.2024)
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"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок
"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок - РИА Новости, 12.01.2024
"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок
Итоги года в отрасли подвели аналитики РБК. По их подсчетам, ГК "Деловые Линии" заняла ведущие позиции в рейтингах по скорости межтерминальной перевозки и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:19
2024-01-12T12:54
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МОСКВА, 12 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Итоги года в отрасли подвели аналитики РБК. По их подсчетам, ГК "Деловые Линии" заняла ведущие позиции в рейтингах по скорости межтерминальной перевозки и уровню цифровизации, а также признана крупнейшей компанией рынка автомобильных грузоперевозок. Логистический оператор стал первым в сегменте доставки сборных грузов. Авторы исследования основывались на выручке грузоперевозчиков за 2022 год и прогнозируемом показателе за 2023 год. ГК "Деловые Линии" также вошла в тройку лидеров по скорости доставки. В рамках исследования было отправлено 20 тестовых посылок из Москвы и Санкт-Петербурга в Астрахань, Владивосток, Екатеринбург и другие города России. В ходе эксперимента сравнивали восемь транспортных компаний. Аналитики также оценили уровень цифровизации грузоперевозчика. "Деловые Линии" заняли первую строчку в списке, набрав 91 балл из 100. В исследовании учитывались такие критерии, как оптимизация складских процессов, использование системы управления перевозками, переход на ЭДО и другие характеристики. "Мы стремимся не просто следовать рыночным тенденциям, а опережать их, предугадывая потребности клиентов. Сейчас заказчики всё больше ценят скорость и качество, и мы оперативно реагируем на меняющиеся запросы. Также за прошлый год мы максимально расширили географию доставки, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Результаты исследования РБК "Российский рынок автомобильных грузоперевозок" подтверждают правильность выбранного нами пути развития", — отметили в пресс-службе "Деловых Линий". Там добавили, что при составлении рейтинга были проанализированы показатели крупнейших логистических операторов страны. Учитывались основные факторы, определяющие развитие рынка автомобильных грузоперевозок: скорость доставки, уровень цифровизации, выручка, количество транспортных средств и площадь складских помещений. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvJyNurmn
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок

© Фото : ГК "Деловые Линии" Автомобиль ГК "Деловые Линии"
Автомобиль ГК Деловые Линии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : ГК "Деловые Линии"
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МОСКВА, 12 янв – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Итоги года в отрасли подвели аналитики РБК. По их подсчетам, ГК "Деловые Линии" заняла ведущие позиции в рейтингах по скорости межтерминальной перевозки и уровню цифровизации, а также признана крупнейшей компанией рынка автомобильных грузоперевозок.
Логистический оператор стал первым в сегменте доставки сборных грузов. Авторы исследования основывались на выручке грузоперевозчиков за 2022 год и прогнозируемом показателе за 2023 год. ГК "Деловые Линии" также вошла в тройку лидеров по скорости доставки. В рамках исследования было отправлено 20 тестовых посылок из Москвы и Санкт-Петербурга в Астрахань, Владивосток, Екатеринбург и другие города России. В ходе эксперимента сравнивали восемь транспортных компаний.
Аналитики также оценили уровень цифровизации грузоперевозчика. "Деловые Линии" заняли первую строчку в списке, набрав 91 балл из 100. В исследовании учитывались такие критерии, как оптимизация складских процессов, использование системы управления перевозками, переход на ЭДО и другие характеристики.
"Мы стремимся не просто следовать рыночным тенденциям, а опережать их, предугадывая потребности клиентов. Сейчас заказчики всё больше ценят скорость и качество, и мы оперативно реагируем на меняющиеся запросы. Также за прошлый год мы максимально расширили географию доставки, открыв 14 новых терминалов, в том числе в удаленном Петропавловске-Камчатском. Результаты исследования РБК "Российский рынок автомобильных грузоперевозок" подтверждают правильность выбранного нами пути развития", — отметили в пресс-службе "Деловых Линий".
Там добавили, что при составлении рейтинга были проанализированы показатели крупнейших логистических операторов страны. Учитывались основные факторы, определяющие развитие рынка автомобильных грузоперевозок: скорость доставки, уровень цифровизации, выручка, количество транспортных средств и площадь складских помещений.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWvJyNurmn
 
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