https://ria.ru/20240112/gretsiya-1920958598.html

Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает

Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает - РИА Новости, 12.01.2024

Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает

Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с неизвестным порошком не зафиксировано, сообщил российским журналистам в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:14

2024-01-12T15:14

2024-01-12T15:27

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АФИНЫ, 12 янв – РИА Новости. Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с неизвестным порошком не зафиксировано, сообщил российским журналистам в диппредставительстве. В пятницу в российское посольство прислали подозрительный конверт с неизвестным порошком. "12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия. Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок", - сообщили в посольстве. По словам представителя посольства, согласно действующим в таких случаях правилам, на место были оперативно вызваны специализированные греческие службы, которые провели первоначальную проверку и увезли конверт на дальнейшее исследование. "Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано", - отметили в дипломатическом представительстве.

https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776206365.html

https://ria.ru/20230714/konvert-1884300753.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, афины, финляндия