https://ria.ru/20240112/gretsiya-1920958598.html
Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает
Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает - РИА Новости, 12.01.2024
Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает
Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с неизвестным порошком не зафиксировано, сообщил российским журналистам в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:14
2024-01-12T15:14
2024-01-12T15:27
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АФИНЫ, 12 янв – РИА Новости. Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с неизвестным порошком не зафиксировано, сообщил российским журналистам в диппредставительстве. В пятницу в российское посольство прислали подозрительный конверт с неизвестным порошком. "12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия. Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок", - сообщили в посольстве. По словам представителя посольства, согласно действующим в таких случаях правилам, на место были оперативно вызваны специализированные греческие службы, которые провели первоначальную проверку и увезли конверт на дальнейшее исследование. "Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано", - отметили в дипломатическом представительстве.
https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776206365.html
https://ria.ru/20230714/konvert-1884300753.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, афины, финляндия
В мире, Россия, Афины, Финляндия
Дипмиссия: сотрудникам посольства России в Афинах ничего не угрожает
Дипмиссия в Греции: угроз для российских дипломатов после получения конверта нет
АФИНЫ, 12 янв – РИА Новости. Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства России в Афинах из-за конверта с неизвестным порошком не зафиксировано, сообщил российским журналистам в диппредставительстве.
В пятницу в российское посольство прислали подозрительный конверт с неизвестным порошком.
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"12 января утром из отделения Почты Греции в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны отправителя указана Финляндия
. Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок", - сообщили в посольстве.
По словам представителя посольства, согласно действующим в таких случаях правилам, на место были оперативно вызваны специализированные греческие службы, которые провели первоначальную проверку и увезли конверт на дальнейшее исследование.
"Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано", - отметили в дипломатическом представительстве.
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