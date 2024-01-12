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Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе - РИА Новости, 12.01.2024
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11:04 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/graffiti-1920881708.html
Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе
Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе - РИА Новости, 12.01.2024
Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе
Жителю Москвы грозит штраф до трех миллионов рублей за граффити на эсминце в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:04
2024-01-12T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Жителю Москвы грозит штраф до трех миллионов рублей за граффити на эсминце в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. "Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении граффитиста, повредившего объект культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении. По данным полиции, 37-летний житель Москвы оставил провокационный рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца "Бойкий" на 11-й береговой батарее. По данным ведомства, сам мужчина рассказал, что с помощью граффити хотел оставить свою "визитную карточку городу-герою". "Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу", - подчеркнули в полиции. Мужчина проходит по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ему грозит штраф до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20230904/zakhoronenie-1894080238.html
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происшествия, москва, севастополь, россия
Происшествия, Москва, Севастополь, Россия
Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе

Жителю Москвы грозит штраф за граффити на эсминце "Бойкий" в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Жителю Москвы грозит штраф до трех миллионов рублей за граффити на эсминце в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.
"Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении граффитиста, повредившего объект культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 37-летний житель Москвы оставил провокационный рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца "Бойкий" на 11-й береговой батарее. По данным ведомства, сам мужчина рассказал, что с помощью граффити хотел оставить свою "визитную карточку городу-герою". "Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу", - подчеркнули в полиции.
Мужчина проходит по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ему грозит штраф до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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