https://ria.ru/20240112/graffiti-1920881708.html

Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе

Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе - РИА Новости, 12.01.2024

Житель Москвы оставил граффити на эсминце в Севастополе

Жителю Москвы грозит штраф до трех миллионов рублей за граффити на эсминце в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:04

2024-01-12T11:04

2024-01-12T11:04

происшествия

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севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Жителю Москвы грозит штраф до трех миллионов рублей за граффити на эсминце в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. "Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении граффитиста, повредившего объект культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении. По данным полиции, 37-летний житель Москвы оставил провокационный рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца "Бойкий" на 11-й береговой батарее. По данным ведомства, сам мужчина рассказал, что с помощью граффити хотел оставить свою "визитную карточку городу-герою". "Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу", - подчеркнули в полиции. Мужчина проходит по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ему грозит штраф до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20230904/zakhoronenie-1894080238.html

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севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, севастополь, россия