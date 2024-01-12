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В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.01.2024
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17:56 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/gorlovka-1921022630.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.01.2024
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:56
2024-01-12T17:56
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин в поселке шахты имени Гагарина", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920763315.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин в поселке шахты имени Гагарина", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Горловке при обстреле получила повреждения котельная
11 января, 16:25
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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