https://ria.ru/20240112/finoperatsii-1921016819.html
В Кремле согласовали меры против незаконных финопераций в России
В Кремле согласовали меры против незаконных финопераций в России - РИА Новости, 12.01.2024
В Кремле согласовали меры против незаконных финопераций в России
Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:37
2024-01-12T17:37
2024-01-12T17:37
экономика
россия
антон вайно
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная пробирная палата
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях отдельных субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля. Заседание прошло под руководителя администрации президента Антона Вайно в режиме видеоконференции. "С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России. На основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка согласованы дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как отмечается, по итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства.
https://ria.ru/20240112/deripaska-1920914730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон вайно, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная пробирная палата
Экономика, Россия, Антон Вайно, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная пробирная палата
В Кремле согласовали меры против незаконных финопераций в России
В Кремле согласовали меры по минимизации рисков незаконных финопераций