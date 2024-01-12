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Финские пограничники задержали 11 нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
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12:32 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/finlyandiya-1920902377.html
Финские пограничники задержали 11 нарушителей на границе с Россией
Финские пограничники задержали 11 нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
Финские пограничники задержали 11 нарушителей на границе с Россией
Финские пограничники задержали в четверг 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в приграничном с Россией районе, сообщает в пятницу... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:32
2024-01-12T12:32
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Финские пограничники задержали в четверг 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в приграничном с Россией районе, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Вчера пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено (приграничные районы в Южной Финляндии – ред.)", – сказано в материале. По данным Yle, нарушители являются гражданами Ирана, они прибыли со стороны российской границы и подали прошение о предоставлении убежища. По данным финской погранохраны, расследование инцидента началось с уведомления пограничников Выборгского района. Погранотряд Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с Пограничной службой Российской Федерации, уточняет Yle. Ранее в четверг финские власти продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финские пограничники задержали 11 нарушителей на границе с Россией

Финские пограничники задержали в четверг 11 нарушителей на границе с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Финские пограничники задержали в четверг 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в приграничном с Россией районе, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
"Вчера пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 11 человек по подозрению в нарушении государственной границы в Лаппеенранте в районе между Нуйямаа и Йоутсено (приграничные районы в Южной Финляндии – ред.)", – сказано в материале.
По данным Yle, нарушители являются гражданами Ирана, они прибыли со стороны российской границы и подали прошение о предоставлении убежища.
По данным финской погранохраны, расследование инцидента началось с уведомления пограничников Выборгского района. Погранотряд Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с Пограничной службой Российской Федерации, уточняет Yle.
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Ранее в четверг финские власти продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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