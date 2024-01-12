https://ria.ru/20240112/finlyandiya-1920885342.html

Финляндия готовит закон о процедуре для беженцев на границе с Россией

Финляндия готовит закон о процедуре для беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024

Финляндия готовит закон о процедуре для беженцев на границе с Россией

Финляндия готовит закон о пограничной процедуре для просителей убежища на границе с Россией, но сроки завершения работы над законом оценить сложно, заявила в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:18

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Финляндия готовит закон о пограничной процедуре для просителей убежища на границе с Россией, но сроки завершения работы над законом оценить сложно, заявила в пятницу глава МВД Финляндии Мари Рантанен. "Министерство внутренних дел Финляндии готовит закон о пограничной процедуре (на границе с РФ – ред.)… Сложно оценить сроки, но работа ведется", – сказала она в утренней программе общественного вещателя Yle на вопрос о том, когда будет готов закон, однако не уточнила деталей документа. Рантанен уточнила, что при подготовке закона ведется поиск доступных юридических инструментов, которые не будут ущемлять права просителей убежища и ограничивать свободное передвижение через границу. Однако, как утверждает министр, пограничная процедура не решит всех имеющихся вопросов. Ранее финские финское агентство STT сообщало со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо, что правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище. Кроме того, МВД уточняло, что готовятся поправки к закону об иностранных гражданах, в соответствии с которыми просители убежища не смогут свободно перемещаться по территории страны и въезжать в другие страны Евросоюза в период рассмотрения прошения о предоставлении убежища. Ранее финские власти продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240111/finlyandiya-1920829467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия