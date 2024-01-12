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Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
15:13 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/film-1920957662.html
Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке "Россия"
Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.01.2024
Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке "Россия"
Показ фильма "Небо", посвященного подвигу российского военного летчика Олега Пешкова, состоится на международной выставке-форуме "Россия" 13 января, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:13
2024-01-12T15:13
выставка-форум "россия"
россия
липецк
липецкая область
игорь петренко
игорь копылов
олег пешков
музей кино
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Показ фильма "Небо", посвященного подвигу российского военного летчика Олега Пешкова, состоится на международной выставке-форуме "Россия" 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей картину. "В эту субботу при поддержке губернатора и правительства Липецкой области в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ состоится показ фильма "Небо" и творческая встреча с его режиссером Игорем Копыловым. Мероприятие начнется в 14.00 в Музее кино павильона 36. Вход для зрителей свободный", - говорится в сообщении. Отмечается, что основанная на реальных событиях картина "Небо" создана при содействии Минобороны России, в ней рассказывается о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем. "Небо" стало первым художественным фильмом о спецоперации Вооруженных сил РФ в Сирии, а также первой кинокартиной о современном Герое России. Съемки картины проходили в Москве, Крыму, Сирии, а также на аэродроме в Липецке и в других местах города, связанных с жизнью и службой военного летчика. Продюсерами выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, а роль летчика исполнил актер Игорь Петренко, также в фильме снимались Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова и другие, добавили в кинокомпании. "Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Летчик похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке. Его именем назван один из самолетов Липецкого авиацентра, школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке. Имя Пешкова также увековечено в названии улицы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке и в названии аллеи в городском парке Липецка", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, в 2023 году в Липецкой области был создан артиллерийский дивизион из числа добровольцев, которые изъявили желание проходить службу по контракту в зоне специальной военной операции, этому подразделению также было присвоено имя Героя России Олега Пешкова, заключили в пресс-службе кинокомпании.
https://ria.ru/20240112/rushnik-1920952529.html
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россия, липецк, липецкая область, игорь петренко, игорь копылов, олег пешков, музей кино, липецкий авиацентр, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Липецк, Липецкая область, Игорь Петренко, Игорь Копылов, Олег Пешков, Музей кино, Липецкий авиацентр, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке "Россия"

Фильм "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова покажут на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
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Выставка "Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Показ фильма "Небо", посвященного подвигу российского военного летчика Олега Пешкова, состоится на международной выставке-форуме "Россия" 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей картину.
«
"В эту субботу при поддержке губернатора и правительства Липецкой области в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ состоится показ фильма "Небо" и творческая встреча с его режиссером Игорем Копыловым. Мероприятие начнется в 14.00 в Музее кино павильона 36. Вход для зрителей свободный", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основанная на реальных событиях картина "Небо" создана при содействии Минобороны России, в ней рассказывается о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем. "Небо" стало первым художественным фильмом о спецоперации Вооруженных сил РФ в Сирии, а также первой кинокартиной о современном Герое России.
Съемки картины проходили в Москве, Крыму, Сирии, а также на аэродроме в Липецке и в других местах города, связанных с жизнью и службой военного летчика. Продюсерами выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, а роль летчика исполнил актер Игорь Петренко, также в фильме снимались Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова и другие, добавили в кинокомпании.
«
"Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Летчик похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке. Его именем назван один из самолетов Липецкого авиацентра, школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке. Имя Пешкова также увековечено в названии улицы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке и в названии аллеи в городском парке Липецка", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в 2023 году в Липецкой области был создан артиллерийский дивизион из числа добровольцев, которые изъявили желание проходить службу по контракту в зоне специальной военной операции, этому подразделению также было присвоено имя Героя России Олега Пешкова, заключили в пресс-службе кинокомпании.
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Выставка-форум "Россия"РоссияЛипецкЛипецкая областьИгорь ПетренкоИгорь КопыловОлег ПешковМузей киноЛипецкий авиацентрМоскваВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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