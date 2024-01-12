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В МИД отвергли обвинения России со стороны Запада в миграционном кризисе - РИА Новости, 12.01.2024
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12:47 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920906432.html
В МИД отвергли обвинения России со стороны Запада в миграционном кризисе
В МИД отвергли обвинения России со стороны Запада в миграционном кризисе - РИА Новости, 12.01.2024
В МИД отвергли обвинения России со стороны Запада в миграционном кризисе
Двойные стандарты Запада проявляются в заявлениях о причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе из-за якобы существующего наплыва мигрантов с... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:47
2024-01-12T12:47
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двойные стандарты Запада проявляются в заявлениях о причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе из-за якобы существующего наплыва мигрантов с территории РФ в Финляндию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе. Со ссылкой на данные ЕС она отметила, что в января по октябрь в Евросоюз прибыли 330 тысяч нелегальных мигрантов. При этом границу РФ с Финляндией в ноябре пересекли чуть более 800 человек, добавила Захарова со ссылкой на информацию Финляндии и ООН. "Уж точно 800 человек на российско-финской границе не угрожают безопасности Европы, которая - я имею в виду Европейский союз - впустила на свою территорию 330 тысяч (человек) только за прошлый год... Как видите, ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Очередной пример двойных стандартов Запада или вообще отсутствия стандартов", - заявила официальный представитель МИД РФ. Она также подчеркнула, что миграционные кризисы в Евросоюзе в целом не завершатся, пока не прекратится западное вмешательство в дела стран мирового большинства, а к Российской Федерации "это не имеет никакого отношения". Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января. Последний раз закрытие продлевалось до 11 февраля.
https://ria.ru/20230926/krizis-1898634030.html
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в мире, россия, финляндия, европа, мария захарова, евросоюз, оон
В мире, Россия, Финляндия, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, ООН
В МИД отвергли обвинения России со стороны Запада в миграционном кризисе

МИД назвал обвинения России в миграционном кризисе двойными стандартами Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двойные стандарты Запада проявляются в заявлениях о причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе из-за якобы существующего наплыва мигрантов с территории РФ в Финляндию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе. Со ссылкой на данные ЕС она отметила, что в января по октябрь в Евросоюз прибыли 330 тысяч нелегальных мигрантов. При этом границу РФ с Финляндией в ноябре пересекли чуть более 800 человек, добавила Захарова со ссылкой на информацию Финляндии и ООН.
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"Уж точно 800 человек на российско-финской границе не угрожают безопасности Европы, которая - я имею в виду Европейский союз - впустила на свою территорию 330 тысяч (человек) только за прошлый год... Как видите, ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Очередной пример двойных стандартов Запада или вообще отсутствия стандартов", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Она также подчеркнула, что миграционные кризисы в Евросоюзе в целом не завершатся, пока не прекратится западное вмешательство в дела стран мирового большинства, а к Российской Федерации "это не имеет никакого отношения".
Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января. Последний раз закрытие продлевалось до 11 февраля.
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