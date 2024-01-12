https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html

Обострение ситуации в Эквадоре грозит дефицитом бананов и креветок

Обострение ситуации в Эквадоре грозит дефицитом бананов и креветок - РИА Новости, 12.01.2024

Обострение ситуации в Эквадоре грозит дефицитом бананов и креветок

Дальнейшая эскалация внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре может повлиять на его экспорт, в первую очередь могут пострадать крупнейшие импортеры... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:07

2024-01-12T06:07

2024-01-12T06:45

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дальнейшая эскалация внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре может повлиять на его экспорт, в первую очередь могут пострадать крупнейшие импортеры эквадорских товаров: ЕС, США, Китай, Япония и Панама, которые недосчитаются бананов, креветок, нефти и цветов, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд накануне установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов начались беспорядки. В ответ на это в стране было объявлено о внутреннем вооруженном конфликте, а армии приказано нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Банановое голодание Крупнейшими импортерами товаров из Эквадора по итогам 2022-2023 годов были США, Китай, Панама, Япония и Евросоюз. При этом главным экспортным товаром для Эквадора являются бананы – на страну приходится более 30% мирового экспорта этой ягоды, следует из расчетов РИА Новости по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. "При такой ситуации приостановка экспорта из Эквадора существенно скажется на мировом рынке. Разумеется, трудно предсказать развитие событий. В то же время на экспорт фруктов в последние годы приходится в среднем 15% всего экспорта этой страны. Поэтому, скорее всего, правительство и бизнес постараются сохранить экспортные поставки", - прокомментировал РИА Новости директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Крупнейшими покупателями эквадорских бананов по итогам января-ноября прошлого года были ЕС - 29% от экспорта Эквадора приходится на объединение, сообщала в январе Ассоциация экспортеров бананов Эквадора. При этом доля эквадорских ягод на полках европейских магазинов составляет около 26%, подсчитало агентство. Объем европейского импорта из Эквадора составил 301 миллион долларов. Эквадор также обеспечивает 17% закупок бананов Китаем (171 миллион долларов), 16% - США (409 миллионов) и 9% - Японией (75 миллионов). Не бананами едиными Эквадор также является крупнейшим поставщиком креветок – на него приходится четверть мирового экспорта, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. Китай является главным покупателем этого товара у страны – в прошлом году их было приобретено на 3,3 миллиарда долларов, что составляет 38% от всего импорта. Также большие объемы закупают США (1,2 миллиарда долларов, или 19% импорта) и ЕС (794 миллиона, или 24%). Кроме того, страна - заметный игрок на рынке срезанных цветов, рыбы, а в некоторых случаях также драгоценной руды, какао-бобов и нефти. Наиболее заметную долю эти эквадорские товары занимают в импорте Евросоюза: 34% по рыбным консервам, 21% - цветов и почти 10% - по драгоценным рудам. В долларовом выражении южноамериканская страна больше всего поставила объединению консервированную рыбу на 1,04 миллиарда долларов, срезанных цветов – на 591,2 миллиона, а руды драгоценных металлов – на 205,4 миллиона. США больше всего за январь-ноябрь прошлого года из Эквадора покупали нефть (3,5 миллиарда долларов), срезанные цветы (481 миллиона долларов) и нефтепродукты (304 миллиона). Штаты при ухудшении ситуации в южноамериканской стране больше всего будут испытывать проблемы с поставками срезанных цветов, поскольку Эквадор в импорте этих товаров в США занимает заметные 25%. Япония больше всего закупает у Эквадора нефть, замороженные овощи и какао-бобы. Однако, в общем импорте Японией этих товаров заметную долю занимают только какао-бобы - 12%, чуть меньше - овощи (7%). А ее сосед Китай импортирует из южноамериканской страны нефть, руду меди и драгоценных металлов, но доли незначительные. Панама, через которую проходит Панамский канал, является крупным покупателем эквадорской нефти и нефтепродуктов – за десять месяцев их было поставлено на 3,63 миллиарда долларов. В случае потери этих поставок страна лишится почти половины всего нефтяного импорта. Другими крупными статьями импорта являются корма для животных (15,7 миллиона долларов) и древесно-стружечные плиты (1,6 миллиона) – это по 10% закупок этой продукцией Панамой. А что в России? Что касается России, то серьезнее всего может пострадать импорт бананов. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 98% этих фруктов приезжают к нам из Эквадора. Остальные 2% поступают из Колумбии, Вьетнама и Коста-Рики. По мнению Данильцева, поскольку Россия является крупнейшим единоличным покупателем этого товара у Эквадора, то "скорее всего, поставки в РФ будут приоритетными". Также под угрозой может оказаться четверть импорта креветок: всего Россия их купила на 385 миллионов долларов. В топ продуктов по стоимости экспорта из Эквадора в Россию также вошли срезанные цветы (366,3 миллиона). При этом, как отмечает Данильцев, "рынок цветов гораздо более гибкий, чем рынок бананов", и до существенных перебоев в их поставках в Россию скорее всего не дойдет. Недостающие цветы можно будет заместить другими экспортерами, заключил он.

https://ria.ru/20240111/ekvador-1920702753.html

https://ria.ru/20240111/ekvador-1920664422.html

https://ria.ru/20240110/kito-1920616132.html

https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html

https://ria.ru/20231212/samoobespechenie-1915397820.html

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экономика, эквадор, россия, сша, евросоюз, оон, высшая школа экономики (вшэ), беспорядки в эквадоре