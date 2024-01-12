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В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 12.01.2024
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20:47 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 12.01.2024
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали
Три человека погибли, ещё четверо доставлены в больницу после дорожной аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Адыгее, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:47
2024-01-12T20:47
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё четверо доставлены в больницу после дорожной аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Адыгее, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в пятницу днем на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск". Предварительно, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Nissan, добавляют в ведомстве. "В результате происшествия, на месте, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент к месту подтянуты дополнительные наряды ДПС, которые в условии сложных погодных условий обеспечивают безопасный проезд других машин на этом участке дороги.
https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html
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происшествия, mercedes, авто
Происшествия, Mercedes, Авто
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали

На трассе в Адыгее три человека погибли, четверо пострадали в ДТП

© МВД по Республике Адыгея/TelegramДТП на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск"
ДТП на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск
© МВД по Республике Адыгея/Telegram
ДТП на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск"
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КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё четверо доставлены в больницу после дорожной аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Адыгее, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла в пятницу днем на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск". Предварительно, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Nissan, добавляют в ведомстве.
«
"В результате происшествия, на месте, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент к месту подтянуты дополнительные наряды ДПС, которые в условии сложных погодных условий обеспечивают безопасный проезд других машин на этом участке дороги.
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ПроисшествияMercedesАвто
 
 
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