https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html

В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали

В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 12.01.2024

В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали

Три человека погибли, ещё четверо доставлены в больницу после дорожной аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Адыгее, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:47

2024-01-12T20:47

2024-01-12T20:47

происшествия

mercedes

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921053777_0:211:3182:2000_1920x0_80_0_0_852e90fcae6959719cd8beb7daa5f82b.jpg

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё четверо доставлены в больницу после дорожной аварии с двумя легковыми машинами на трассе в Адыгее, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в пятницу днем на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 "Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск". Предварительно, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Nissan, добавляют в ведомстве. "В результате происшествия, на месте, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент к месту подтянуты дополнительные наряды ДПС, которые в условии сложных погодных условий обеспечивают безопасный проезд других машин на этом участке дороги.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, mercedes, авто