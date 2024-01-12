https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек - РИА Новости, 12.01.2024

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:31

происшествия

авто

красноярский край

зеленогорск

октябрьский

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой главк МВД в телеграм-канале ведомства. По его данным, инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. "Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из "Жигулей" госпитализирован", - говорится в сообщении. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

красноярский край

зеленогорск

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, красноярский край, зеленогорск, октябрьский