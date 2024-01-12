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В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек - РИА Новости, 12.01.2024
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19:31 12.01.2024
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В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек - РИА Новости, 12.01.2024
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек
Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:31
2024-01-12T19:31
происшествия
авто
красноярский край
зеленогорск
октябрьский
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой главк МВД в телеграм-канале ведомства. По его данным, инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. "Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из "Жигулей" госпитализирован", - говорится в сообщении. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.
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происшествия, авто, красноярский край, зеленогорск, октябрьский
Происшествия, Авто, Красноярский край, Зеленогорск, Октябрьский
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В ДТП с автобусом и автомобиля ВАЗ-2110 в Красноярском крае пострадали 7 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой главк МВД в телеграм-канале ведомства.
По его данным, инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей.
«
"Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из "Жигулей" госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.
 
ПроисшествияАвтоКрасноярский крайЗеленогорскОктябрьский
 
 
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