https://ria.ru/20240112/dtp-1921015395.html

В Калужской области столкнулись шесть автомобилей

В Калужской области столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 12.01.2024

В Калужской области столкнулись шесть автомобилей

Шесть машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 "Украина", движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:34

2024-01-12T17:34

2024-01-12T17:39

происшествия

авто

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 "Украина", движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает "МВД Медиа". Отмечается, что в пятницу в Калужской области на 88-м километре трассы М-3 произошло два ДТП. По предварительной информации, первая авария с участием трёх автомобилей случилась в 14.25 мск. В ней пострадавших нет. "Через некоторое время на том же отрезке дороги в две повреждённые машины врезалось ещё четыре транспортных средства. В результате этого ДТП пострадал один человек. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы УМВД Калужской области, в настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные функции по одной полосе дороги. В соцсетях очевидцы сообщают, что аварии происходили в условиях снегопада и метели.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921013254.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, калужская область