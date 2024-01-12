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В Калужской области столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 12.01.2024
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17:34 12.01.2024 (обновлено: 17:39 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/dtp-1921015395.html
В Калужской области столкнулись шесть автомобилей
В Калужской области столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 12.01.2024
В Калужской области столкнулись шесть автомобилей
Шесть машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 "Украина", движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:34
2024-01-12T17:39
происшествия
авто
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 "Украина", движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает "МВД Медиа". Отмечается, что в пятницу в Калужской области на 88-м километре трассы М-3 произошло два ДТП. По предварительной информации, первая авария с участием трёх автомобилей случилась в 14.25 мск. В ней пострадавших нет. "Через некоторое время на том же отрезке дороги в две повреждённые машины врезалось ещё четыре транспортных средства. В результате этого ДТП пострадал один человек. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы УМВД Калужской области, в настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные функции по одной полосе дороги. В соцсетях очевидцы сообщают, что аварии происходили в условиях снегопада и метели.
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происшествия, авто, калужская область
Происшествия, Авто, Калужская область
В Калужской области столкнулись шесть автомобилей

В Калужской области на 88-м километре трассы М-3 "Украина" столкнулись 6 машин

© Фото : Пресс-служба УМВД России по Калужской областиНа месте массового ДТП в Калужской области на трассе М-3 "Украина"
На месте массового ДТП в Калужской области на трассе М-3 Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 "Украина", движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает "МВД Медиа".
Отмечается, что в пятницу в Калужской области на 88-м километре трассы М-3 произошло два ДТП. По предварительной информации, первая авария с участием трёх автомобилей случилась в 14.25 мск. В ней пострадавших нет.
«
"Через некоторое время на том же отрезке дороги в две повреждённые машины врезалось ещё четыре транспортных средства. В результате этого ДТП пострадал один человек. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы УМВД Калужской области, в настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные функции по одной полосе дороги.
В соцсетях очевидцы сообщают, что аварии происходили в условиях снегопада и метели.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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